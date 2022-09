Ted Lasso 3: i ritardi della produzione e l'aumento del budget stanno rallentando il ritorno della serie?

La lunga attesa dei fan prima di poter vedere gli episodi di Ted Lasso 3 sembra sia motivata da problemi di budget.

Online, nelle ultime ore, si sono infatti diffuse le notizie riguardanti le difficoltà affrontate dai produttori della serie targata Apple TV+.

Le riprese della terza stagione di Ted Lasso, inizialmente, dovevano iniziare nel mese di settembre del 2021, ma la troupe e il cast dovevano presentarsi sul set a marzo 2022. Il lavoro, a causa di cambiamenti nello script, ha infine preso il via ad aprile 2022.

Alcune riprese, tra cui una sequenza ambientata allo stadio del Chelsea Football Club, sono inoltre state complicate dalla vendita della squadra da parte del proprietario di origine russa, conseguenza dell'invasione dell'Ucraina.

Perché Ted Lasso è la serie tv di cui abbiamo bisogno (ma che non ci meritiamo)

Il 20-30% del budget della stagione è stato poi impiegato per modificare digitalmente in post-produzione gli stadi, richiedendo molto tempo prima di completare il lavoro che potrebbe essere finito prima della fine dell'anno, probabilmente a novembre, in vista di un debutto in streaming in inverno o all'inizio della primavera.

A complicare la situazione sembra poi il fatto che sia Warner Bros a doversi occuparsi della produzione, i cui costi sono poi coperti da Apple TV+ che paga per averne i diritti della distribuzione versando la cifra del budget e un'ulteriore quota premium che, per le comedy, è intorno a 1-2 milioni di dollari per episodio. Nel caso il budget venga superato, tuttavia, tra Warner e Apple potrebbero esserci delle discussioni su chi sia realmente responsabile dei costi. I problemi aumentano, secondo il sito Puck, e a ostacolare la possibile produzione di una quarta stagione, c'è infine il fatto che lo studio, che si occupa anche dei versamenti delle quote che spettano al creatore Jason Sudeikis e al produttore esecutivo Bill Lawrence, sembra abbia rifiutato le richieste di alcuni membri del cast di lavorare ad altri progetti durante il periodo previsto per la realizzazione di Ted Lasso, compiendo solo poche eccezioni al contratto che li lega alla serie. Alcuni membri del cast sarebbero quindi insoddisfatti dalla situazione.