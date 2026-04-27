Ted 3, Seth MacFarlane risponde sul futuro della serie e il ritorno dell'animazione: "È tutto sul tavolo"

Il papà dell'orsetto più sboccato della TV riaccende le speranze dei fan. Durante un panel di Deadline, MacFarlane ha ammesso che il futuro di Ted è in cantiere.

Diciamocelo: nessuno si stanca mai di un peluche che fuma e insulta tutti: Seth MacFarlane lo sa bene e, durante l'evento Deadline Contenders TV, ha deciso di vuotare il sacco sul futuro del franchise di Ted.

Il destino di Ted dipende... da un "Pavone"

Il futuro di Ted è un cantiere aperto: si parla di un terzo capitolo, ma anche di un possibile film esclusivo. Seth MacFarlen insieme a Alana Ubach ha confermato che l'idea è assolutamente sul tavolo.

La locandina di Ted 2

Come spesso accade a Hollywood, l'ultima parola spetta a chi tiene i cordoni della borsa. MacFarlane non ha usato mezzi termini, chiamando in causa la piattaforma streaming con la sua solita ironia tagliente. "Dipende tutto da Peacock e dalle loro vaste quantità di soldi stile Zio Paperone in cui si tuffano ogni giorno", ha dichiarato.

La flessibilità della serie è il suo punto di forza, come confermato dalla Ubach: "Il bello di uno show basato sui personaggi è che le possibilità sono infinite". Che si tratti di nuovi episodi o di un lungometraggio, la squadra sembra pronta a tornare sul set domani mattina. Resta solo da capire quanto lo streaming sia disposto a investire su questo orsetto che continua a macinare visualizzazioni.

Il ritorno alle origini: Mark Wahlberg e il cartone in arrivo

Mentre si discute del futuro in carne ed ossa, c'è un altro pezzo del puzzle che sta per incastrarsi. MacFarlane ha ricordato a tutti che Ted doveva nascere come cartone animato nel lontano 2012, prima di diventare il successo cinematografico che conosciamo.

Una scena di Ted

Ora, quel cerchio si sta finalmente chiudendo. La serie animata per Peacock è quasi al traguardo e il ciclo di produzione è vicino alla fine. La vera chicca? La storia riprenderà esattamente dopo gli eventi dell'ultimo film.

Questo significa che sentiremo di nuovo le voci storiche: Mark Wahlberg, Amanda Seyfried e Jessica Barth. Per MacFarlane è una sorta di ritorno a casa, un modo per dare ai fan quello che volevano fin dall'inizio, aspettando che il live-action riceva finalmente il semaforo verde per il prossimo capitolo.