Taylor Swift e Travis Kelce si sposano: le foto sui social annunciano il fidanzamento

La cantautrice e il giocatore di football, dopo due anni, hanno deciso di fare il grande passo e hanno svelato di essersi fidanzati.

Taylor Swift ha annunciato con un post sui social che si è fidanzata. La star della musica si sposerà con Travis Kelce, il campione di football americano, con cui ha una storia d'amore iniziata dal 2023.

La cantautrice ha pubblicato le foto del momento della proposta, svelando inoltre l'anello di fidanzamento.

L'annuncio sui social

Su Instagram Taylor Swift ha accompagnato gli scatti realizzati in una romantica location, con la coppia circondata da numerosi fiori.

Nella didascalia si dichiara semplicemente e con un po' di ironia: "La vostra insegnante di inglese e il vostro insegnante di educazione fisica si sposeranno".

Ecco il post con il lieto annuncio:

La storia d'amore di Taylor e Travis

Travis Kelce, dopo aver assistito a una tappa dell'Eras Tour nel luglio 2023, aveva fatto la prima mossa rivelando di voler incontrare Taylor Swift. In un recente episodio del podcast New Heights, che lo sportivo conduce insieme al fratello, era stata proprio l'artista a ricordare come Travis avesse pensato di darle il proprio numero di telefono sfruttando un braccialetto dell'amicizia fatto su misura per l'occasione. Kelce non era però riuscito a raggiungere il suo obiettivo quando il tour dell'artista aveva fatto tappa all'Arrowhead Stadium di Kansas City, in Missouri, riuscendo comunque ad attirare la sua attenzione con delle dichiarazioni pubbliche. Alcuni amici in comune, inoltre, sono intervenuti per provare a farli conoscere, essendo certi che tra Travis, che è stato recentemente impegnato come attore in in serie come Grotesquerie, e Taylor potesse nascere un legame profondo.

Nell'autunno 2023, dopo alcuni appuntamenti, delle foto avevano confermato l'inizio della storia d'amore, proseguita poi sotto i riflettori, tra una tappa del tour mondiale della cantante e i match di football di Travis.

Per ora la coppia non ha annunciato quando è previsto il matrimonio, evento che si preannuncia già come uno dei più attesi degli ultimi anni dai fan, dai paparazzi e dagli appassionati di gossip di tutto il mondo.