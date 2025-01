Taylor Swift interpreterà Rapunzel nel remake live-action della Disney?

I rumor sul cast di uno dei prossimi remake live-action Disney continuano a susseguirsi, e stavolta è Taylor Swift a finire sotto i riflettori come possibile interprete di Rapunzel. La popstar, riconosciuta come una delle figure più influenti del panorama musicale mondiale, potrebbe essere la scelta della Casa del Topo per il ruolo della celebre principessa dai lunghi capelli d'oro.

Nonostante in precedenza si fosse parlato di Florence Pugh, la star di Black Widow, come favorita per il ruolo, nuove voci suggeriscono infatti che la Disney stia prendendo in considerazione anche Taylor Swift.

La Disney ha scelto Michael Gracey, regista di The Greatest Showman, per dirigere questo nuovo progetto, e pare che stia valutando diverse opzioni interessanti per il cast del film. Intanto, altri nomi, tra cui quelli di Agatha Harkness (interpretata da Kathryn Hahn), Jennifer Lopez e Demi Moore, sono stati associati al ruolo di Madre Gothel, la malvagia strega.

Taylor Swift nei panni di Rapunzel?

Secondo l'insider @MyTimeToShineH, Taylor Swift, vincitrice di 14 Grammy Award, sarebbe stata scelta dalla Disney per il ruolo principale di Rapunzel. Ciò non implica che l'artista sia già in trattative o che abbia confermato il suo interesse, ma semplicemente che la Casa del Topo starebbe considerando il suo nome per il ruolo. Va ricordato che, in passato, alcuni rumor avevano suggerito che Swift avrebbe interpretato Lady Deadpool nel film Deadpool 3, ma tale voce si rivelò infondata, con il ruolo che poi è andato a Blake Lively.

Taylor Swift: The Eras Tour - Taylor Swift in un romantico abito rosso

Taylor Swift è stata a lungo una delle scelte preferite dai fan per il ruolo di Dazzler nel Marvel Cinematic Universe, ma finora non c'è stato alcun annuncio ufficiale in tal senso, e la questione rimane un grande punto interrogativo.

Per quanto riguarda l'affermazione sull'ingaggio di Swift, l'insider MyTimeToShineH ha sottolineato che le sue informazioni provengono dalla stessa fonte che in passato ha anticipato altre notizie, come la conferma di Matthias Schoenaerts nel ruolo di protagonista in Supergirl: Woman of Tomorrow e l'apparizione di Uma Thurman in Dexter: Resurrection, rivelazioni che si sono poi concretizzate.

La protagonista del film d'animazione Rapunzel - L'intreccio della torre

Se davvero Taylor Swift dovesse interpretare Rapunzel, non sarebbe la sua prima esperienza nel mondo del cinema. Oltre ad essere protagonista e regista di numerosi e acclamati video musicali, l'artista ha già recitato in film come Valentine's Day, Cats e Amsterdam. Dal canto suo, Michael Gracey, che ha già collaborato con pop star come Robbie Williams in Better Man, non è nuovo a progetti che vedono coinvolte star della musica popolare.