Una battaglia dopo l'altra, Taylor Swift loda il film di Anderson: "Come divideranno l'Oscar le protagoniste?"

Taylor Swift, mentre era ospite del talk show di Jimmy Fallon per promuovere il suo nuovo album, ha lodato Una battaglia dopo l'altra, il nuovo film diretto da Paul Thomas Anderson.

La star della musica, che in passato ha diretto alcuni video musicali molto apprezzati, ha inoltre espresso la sua convinzione che il film punti all'Oscar.

Le dichiarazioni di Taylor su Una battaglia dopo l'altra

Nella trasmissione andata in onda ieri sera negli Stati Uniti, Taylor Swift ha condiviso qualche curiosità con i fan. Alla domanda relativa a quale sia stato l'ultimo film che ha visto, la cantautrice ha quindi dichiarato: "Una battaglia dopo l'altra. Mio dio, che film!".

Taylor ha poi proseguito: "Chase Infiniti e Teyana Taylor, come divideranno l'Oscar? Benicio del Toro era così divertente. Erano davvero divertenti. Leonardo DiCaprio era esilarante".

Parlando dell'uso della musica ha quindi spiegato: "Il fatto che quando senti il tema musicale ogni volta ti faccia provare qualcosa di diverso... Lo trovo fantastico".

Swift non ha esitato nemmeno nel lodare il regista del film: "Siamo così fortunati nell'essere vivi mentre lo è anche Paul Thomas Anderson. Trovo folle che sia semplicemente qui in giro a fare queste cose. Lo ha scritto, lo ha diretto... Esiste in questo livello più alto che possiamo guardare".

Cosa racconta il film

Tra gli interpreti di Una Battaglia dopo l'altra (di cui potete leggere la nostra recensione), oltre a DiCaprio, ci sono anche i vincitori di Oscar e BAFTA Benicio del Toro e Sean Penn, affiancati da Regina Hall, Teyana Taylor e Chase Infiniti, oltre a Wood Harris e Alana Haim.

La sinossi anticipa: Bob è un rivoluzionario fallito che vive in uno stato di paranoia, sopravvivendo isolato con la figlia vivace e indipendente, Willa. Quando la sua nemesi malvagia riemerge e Willa scompare, l'ex radicale si affanna per ritrovarla, mentre padre e figlia combattono le conseguenze del loro passato.