Il tatuatore di Auschwitz, Barbra Streisand ha registrato la canzone per la scena finale

Barbra Streisand ha registrato una nuova canzone, Love Will Survive, per la scena finale del dramma televisivo di Peacock e Sky, Il tatuatore di Auschwitz. Si tratta della prima canzone incisa da Streisand per una serie tv in tutta la sua carriera.

Ad annunciarlo è stata proprio la cantante e attrice con un post su Instagram:"La mia nuova canzone Love Will Survive dalla prossima miniserie originale Sky/Peacock The Tatooist of Auschwitz sarà pubblicata il 25 aprile. A causa dell'attuale aumento dell'antisemitismo nel mondo, volevo cantare Love Will Survive nel contesto di questa serie, in maniera tale da ricordare le sei milioni di anime che sono state perse meno di 80 anni fa. E anche per dire che anche nei tempi più bui, il potere dell'amore può trionfare e perdurare".

Sopravvissuti all'Olocausto

La miniserie, prevista in uscita il 2 maggio, è basata sull'omonimo romanzo best seller di Heather Morris. Ispirata alla storia vera dei sopravvissuti ebrei all'Olocausto, Lali e Gita Sokolov, Il tatuatore di Auschwitz racconta la storia di Lali (Jonah Hauer-King), che arriva ad Auschwitz-Birkenau nel 1942 e poco dopo il suo arrivo viene nominato come uno dei tatuatori incaricato di incidere i numeri di identificazione sulle braccia dei prigionieri durante l'Olocausto.

Un giorno, incontra Gina (Anna Próchniak) mentre tatua il suo numero di prigioniera sul braccio. Costantemente sorvegliati da un suscettibile ufficiale delle SS naziste, Baretzki (Jonas Navy), Lali e Gita si impegnano a mantenersi l'un l'altro in vita. Sessant'anni dopo, Lali (Harvey Keitel) incontra la scrittrice esordiente Heather Morris (Melanie Lynskey). Da poco vedovo, trova il coraggio di raccontare al mondo la propria storia. Hans Zimmer e Kara Talve hanno composto la musica per Love Will Survive, con Charlie Midnight autore dei testi. La canzone è prodotta da Walter Afanasieff e Peter Asher, con Streisand, Jay Landers e Russell Emanuel che fungono da produttori esecutivi.