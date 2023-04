Il Tatuatore di Auschwitz, Harvey Keitel si unisce alla serie prodotta da Sky

Un grande nome si aggiunge al cast de Il Tatuatore di Auschwitz, la nuova serie tv targata Sky e Peacock: stiamo parlando di Harvey Keitel, che affiancherà Jonah Hauer-King e Anna Próchniak nello show basato sul best seller di Heather Morris.

Nel 2024 su Sky e NOW farà il suo arrivo Il tatuatore di Auschwitz, prodotto da Synchronicity Films. Lo show con protagonisti Jonah Hauer-King (La Sirenetta) e Anna Próchniak (Warsaw 44) vedrà sullo schermo anche Melanie Lynskey (The Last of Us) e Jonas Nay (Deutschland 83, 86, 89), e ora, come riportato da Variety, a questi si unirà Harvey Keitel, oltre a Tallulah Haddon, Mili Eshet, Yali Topol Margalith, Phénix Brossard, Ilan Galkoff e Marcel Sabat.

Come recita la sinossi dello show, assisteremo a "una storia di coraggio e amore nei luoghi più oscuri, per una serie che racconta l'esperienza nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau di Lale Sokolov, un prigioniero ebreo a cui viene affidato il compito di tatuare i numeri di matricola sulle braccia dei compagni di prigionia nel più famigerato dei campi di sterminio nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Un giorno incontra Gita, in fila insieme a decine di altre donne per farsi tatuare il numero di matricola sul braccio. Per i due sarà amore a prima vista, e avrà così inizio una storia di vita, coraggiosa, indimenticabile e umana, raccontata attraverso i ricordi e l'esperienza di un uomo ad Auschwitz-Birkenau; una storia di grande umanità nelle peggiori circostanze".

"La storia d'amore in questo progetto, che si sviluppa nonostante gli orrori dell'epoca, è una testimonianza dello spirito e della bontà delle persone", ha commentato l'attore de Le Iene e Pulp Fiction, che nella serie interpreterà Lale a 60 anni di distanza dagli eventi di Auschwitz-Birkenau.

Il Tatuatore di Auschwitz, vi ricordiamo, arriverà sugli schermi nel 2024.