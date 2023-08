Tartarughe Ninja, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection in offerta su Amazon, i fan impazziti

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection è in sconto su Amazon; i fan delle tartarughe Ninja avranno molto da videogiocare.

Su Amazon è possibile recuperare Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, per Nintendo Switch, a 34,33€, con uno sconto del 14% sul prezzo base. Se siete fan delle Tartarughe non lasciatevi scappare un'occasione del genere e passate dal box qui sotto.

Avete capito bene, il videogioco Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection è sceso di prezzo su Amazon. Stiamo parlando di un titolo che include: Teenage Mutant Ninja, Turtles (Arcade), Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Arcade), Teenage Mutant Ninja Turtles (NES), Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (NES), Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES), Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES), Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (Super Nintendo), Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Super Nintendo), Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (Sega Genesis), Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Sega Genesis), Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (Game Boy), Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (Game Boy), Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (Game Boy).

Tartarughe Ninja: Amazon ha scontato i Funko POP delle tartarughe e... sono irresistibili!

Un'ottima occasione, quindi, per vivere a 360 gradi il mondo videoludico che da sempre valorizza le avventure delle Tartarughe Ninja. Quale periodo migliore per recuperare una Collection del genere, se non in attesa dell'uscita al cinema di Tartarughe Ninja: Caos Mutante? Intanto vi lasciamo la nostra recensione del nuovo film, nelle sale dal 30 agosto.