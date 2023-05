Tartarughe Ninja: Caos Mutante, anticipata la data di uscita

Tartarughe Ninja: Caos Mutante, il nuovo film con al centro gli amati personaggi, ha subito una piccola modifica nella data di uscita sugli schermi americani: il lungometraggio sarà distribuito il 2 agosto, due giorni prima rispetto a quanto precedentemente annunciato.

La scelta permette così di non scontrarsi direttamente con The Meg 2: The Trench, avendo due giorni a disposizione per evitare la concorrenza diretta.

La sinossi del film

Il film Tartarughe Ninja: Caos Mutante è stato diretto da Jeff Rowe (I Mitchell contro le macchine) e mostra le famose Tartarughe Ninja mentre proteggono la città e le fogne di New York. Dopo anni trascorsi distanti dal mondo degli uomini, i protagonisti cercano di conquistare il cuore dei cittadini ed essere accettati grazie ai propri atti eroici.

La loro nuova amica April O'Neil (Ayo Edibiri) li aiuta a sconfiggere un misterioso gruppo criminale, ma presto si ritroveranno alle prese con un esercito di mutanti.

Dalle Tartarughe Ninja a Jem e le Holograms: i miti anni '80 tornano in "carne e ossa"

Nel cast che ha dato voce ai personaggi ci sono Micah Abbey, Shamon Brown Jr., Nicolas Cantu e Brady Noon nei ruoli principali, oltre a Seth Rogen, Hannibal Buress, Rose Byrne, John Cena, Jackie Chan, Ice Cube, Natasia Demetriou, Giancarlo Esposito, Post Malone, Paul Rudd e Maya Rudolph.

Tra i produttori ci sono Seth Rogen, Evan Goldberg e James Weaver. Il film è nato dalla collaborazione tra Nickelodeon Animation e Paramount Animation.