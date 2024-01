Tartarughe Ninja: Caos Mutante, I peggiori giorni, Bella Ciao - Per la libertà e i voti 4K-bluray-DVD. Parte 1

La prima parte della nostra rubrica mensile homevideo di recensioni 4K, Blu-ray e DVD, si apre con la bellissima steelbook con la quale è stato rilasciato Tartarughe Ninja: Caos Mutante, un reboot spettacolare e dallo stile particolare. A seguire I peggiori giorni, sequel de I migliori giorni, sempre firmato da Massimiliano Bruno e Edoardo Leo e con un supercast di attori italiani.

Tartarughe Ninja: Caos Mutante, una scena

A seguire il documentario Bella Ciao - Per la libertà su origini e storia della celebre canzone simbolo della Resistenza. Poi ancora cinema italiano con Il più bel secolo della mia vita con protagonista una strana coppia formata da Sergio Castellitto e Valerio Lundini. A chiudere il suggestivo La divina cometa, anch'esso con un ricchissimo cast di attori italiani.

Tartarughe Ninja: Caos Mutante: la recensione della steelbook 4K UHD

IL FILM. Un reboot animato che rielabora la storia classica presentata per la prima volta nel fumetto del 1984: è Tartarughe Ninja: Caos Mutante, prodotto da Seth Rogen, nel quale Leonardo, Raffaello, Donatello e Michelangelo sono adolescenti che emergono dal loro covo sotterraneo per salvare la città di New York da un gruppo di criminali che ha preso il controllo delle strade. I fratelli dovranno usare tutte le loro abilità per combattere contro un esercito di mutanti e dimostrare il loro valore.

Tartarughe Ninja: Caos Mutante, una scena

IL 4K UHD. Plaion Pictures presenta Tartarughe Ninja: Caos Mutante anche in una bella steelbook in 4K UHD (e il secondo disco blu-ray). Il video come vedremo è al top, mentre per l'audio c'è il rammarico di una traccia italiana in Dolby Digital 5.1, avvincente e di buon livello, ma lontana dall'aggressivo Dolby Atmos inglese, che esalta le scene action del film, con grande spazialità, precisione degli effetti e potenza dei bassi. Negli extra troviamo TEENage Mutant Ninja Turtles (6') sulla scelta di adolescenti per far parlare le tartarughe, The Mutant Uprising (8' e mezzo) sui mutanti nuovi e vecchi del film, New York, New York: The Visual World of Mutant Mayhem (6') sullo stile dell'animazione, e Learn to Draw Leo (21') su come disegnare Leonardo.

DA NON PERDERE. Davvero straordinario il video 4K, che esalta alla grande il particolare character design e uno stile di animazione che ricorda quello dei graffiti sui vagoni della metro di New York. Il tratto sporco con superfici che danno un continuo senso di movimento, sono riprodotti in maniera perfetta. Il quadro è nitido, il dettaglio tagliente, tanti i particolari anche minimi sui personaggi. Grazie al Dolby Vision i colori sono intensi, il nero è profondo e il tutto gode di un'ottima profondità.

I VOTI. Video: 9 - Audio italiano 7,5 - Audio inglese: 8,5 - Extra: 7

Tartarughe Ninja: Caos Mutante, recensione: un reboot Cowabunga!

I peggiori giorni: la recensione del DVD

IL FILM. Dopo I migliori giorni, adesso Massimiliano Bruno e Edoardo Leo hanno messo in scena I peggiori giorni. Di nuovo un supercast per raccontare con ironia graffiante, ma anche con tanta amarezza e cattiveria, quattro storie ambientate durante altrettante feste: il tradizionale Natale da passare in famiglia, il Primo Maggio con al centro i temi del lavoro, il Ferragosto da trascorrere con gli amici, e infine Halloween con i suoi amari scherzetti.

I peggiori giorni: Rocco Papaleo e Giovanni Storti discutono in una scena

IL DVD. I peggiori giorni è arrivato in homevideo con il DVD CG-Vision, prodotto di buona fattura tecnica. Bene con qualche riserva il video, che nei primi due capitoli sfodera un quadro compatto e un dettaglio ottimo per il formato, poi nell'episodio estivo mostra sbavature evidenti su spiaggia e piscina con sgranature e artefatti, per poi risollevarsi di nuovo. Più continuo e brillante l'audio, mentre gli extra invece si limitano a un backstage di 4' e mezzo.

DA NON PERDERE. La traccia audio in Dolby Digital 5.1 è frizzante e oltre a dialoghi sempre perfetti, regala un'ottima spazialità non solo della colonna sonora, ma anche dei vari effetti ambientali, con precisa dislocazione dei rumori lungo i diffusori. La sensazione è sempre quella di corposità attorno allo spettatore, discreti anche gli interventi del sub quando la scena lo richiede.

I VOTI. Video: 6,5 - Audio: 7,5 - Extra: 5,5

I peggiori giorni, la recensione: umanità a pezzi nel nuovo (e riuscito) capitolo

Bella Ciao - Per la libertà: la recensione del DVD

IL FILM. Il ritratto di una canzone simbolo, che per strade misteriose ha viaggiato per il mondo, diventando ovunque manifesto di libertà e resistenza. Bella Ciao - Per la libertà è un documentario diretto da Giulia Giapponesi, che racconta come è nato questo inno alla resistenza che è dilagato in tutto il globo e rispunta ogni volta vi sia un'ingiustizia da combattere. E che da voce del popolo è diventata anche hit internazionale cantata da una moltitudine di artisti.

BELLA CIAO - Per la libertà: Vinicio Capossela in un'immagine

IL DVD. BELLA CIAO - Per la libertà è arrivato in homevideo con il DVD targato Mustang Entertainment. Il video, di buona qualità per le riprese recenti, anche se con i limiti del formato che provocano sgranature e aliasing su alcuni elementi più ostici, risente ovviamente dei tanti spezzoni e filmati del passato, ma in ogni caso il quadro resta abbastanza compatto. Negli extra c'è solo il trailer.

DA NON PERDERE. L'audio in Dolby Digital 5.1 è la parte più convincente dell'edizione. Le varie versioni di Bella Ciao, i cui frammenti sono sparsi per il documentario, escono infatti sempre decise e con buon timbro dai diffusori, e vantano anche una buona spazialità generale, con interventi anche del sub. I parlati, dal canto loro, sono sempre chiari e puliti.

I VOTI. Video: 6,5 - Audio: 7,5 - Extra: 4

Bella ciao - Per la libertà, la recensione: Canti, memoria e libertà

Il più bel secolo della mia vita: la recensione del blu-ray

IL FILM. La strana coppia formata da Sergio Castellitto e Valerio Lundini è protagonista di Il più bel secolo della mia vita, film di Alessandro Bardani che ha portato sul grande schermo il suo omonimo testo teatrale. Una vecchissima e assurda legge impedisce a Giovanni, figlio non riconosciuto alla nascita, di conoscere l'identità dei suoi genitori biologici prima del compimento ddei suoi 100 anni di età. Per smuovere l'opinione pubblica, ottiene la complicità di Gustavo, unico centenario non riconosciuto alla nascita in vita. Ma le cose non andranno come prevedeva.

Il più bel secolo della mia vita: Valerio Lundini e Sergio Castellitto in una scena

IL BLU-RAY. Il più bel secolo della mia vita è arrivato in homevideo anche in alta definizione con il blu-ray targato Lucky Red distribuito da Plaion. Molto buono il video, che oltre a un croma naturale presenta sempre un ottimo dettaglio, soprattutto negli esterni ben illuminati. Nelle scene più scure, però, si registra una certa piattezza del quadro con ombre un po' opprimenti. Negli extra troviamo le interviste al regista Bardani, a Sergio Castellitto e a Valerio Lundini (7' in tutto) e il trailer.

DA NON PERDERE. La parte migliore dell'edizione è comunque l'audio, un DTS HD 5.1 davvero corposo e avvolgente, soprattutto nella colonna sonora, ma attento a riprodurre con precisione ogni effetto sonoro, pur in un film tranquillo e basato molto sui dialoghi, d'altro canto perfetti e dal buon timbro.

I VOTI. Video: 7 - Audio: 8 - Extra: 6

Il più bel secolo della mia vita, recensione: la strana coppia Castellitto-Lundini funziona

La divina cometa: la recensione del DVD

IL FILM. Suggestivo film di Mimmo Paladino con un cast ricchissimo, La divina cometa è una sorta di viaggio straordinario dall'Inferno fino a riveder le stelle, un omaggio alla Sacra Famiglia e al viaggio Dantesco. Una famiglia di senzatetto si mette in viaggio su un treno verso una destinazione che possa regalare loro una nuova casa da abitare. Il loro percorso si trasformerà però in una messa in scena del cammino di Dante nell'Inferno, nella quale il capofamiglia diverrà proprio il Sommo Poeta.

La divina cometa: Toni Servillo in una scena del film

IL DVD. La divina cometa è arrivato in homevideo con il DVD CG-Officine UBU. Il video zoppicante all'inizio con campi lunghi tremolanti e un po' sgranati, si fa via via più compatto e se la cava bene nel limitare le sbavature sulle location non semplici come campi sportivi, cave e stazioni abbandonate. Il dettaglio resta discreto e il croma vivace. L'audio in Dolby Digital 5.1 offre dialoghi puliti con Dante spesso tradotto in dialetto napoletano, una soddisfacente ambienza e una buona resa della colonna sonora.

DA NON PERDERE. Gli extra, a parte il trailer, presentano solo delle foto, ma i contenuti sono fatti molto bene, in maniera suggestiva e con accompagnamento musicale. Si comincia con Fuoriscena (5') con scatti sul set al di fuori delle riprese, si prosegue con Il set in bianco e nero (5') con immagini appunto prive di colore, e si finisce con Photogallery (4') con foto delle scene del film.

I VOTI. Video: 6,5 - Audio: 7 - Extra: 6,5