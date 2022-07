Taron Egerton star del thriller Netflix Carry On, diretto da Jaume Collet-Serra

Taron Egerton sarà protagonista del thriller Netflix Carry On, diretto da Jaume Collet-Serra per netflix e prodotto dalla Amblin Partners di Steven Spielberg.

Netflix e Amblin Partners di Steven Spielberg hanno unito le forze per produrre Carry On, un action thriller d'azione che sarà il primo film prodotto in sinergia dalle due società. Protagonista della pellicola, diretta dal regista Jaume Collet-Serra, sarà la star Taron Egerton.

Al centro della storia troviamo Ethan Kopek, un giovane agente della TSA che viene ricattato da un misterioso viaggiatore per far passare un pacco pericoloso attraverso i controlli di sicurezza e farlo salire su un volo il giorno di Natale.

Dylan Clark Productions produrrà il film che vanta una sceneggiatura TJ Fixman, rimaneggiata poi da Michael Green.

Quando il patto tra Netflix e Amblin Partners è stato reso pubblico lo scorso anno, le società hanno affermato che Amblin avrebbe dovuto produrre almeno due film all'anno per Netflix per un numero imprecisato di anni. Carry On era stato considerato un potenziale progetto per diversi mesi, ma le compagnie hanno sospeso lo sviluppo in attesa di trovare l'attore giusto.

Taron Egerton è da poco approdato su Apple TV+ con il thriller carcerario Black Bird. Farà nuovamente squadra con la piattaforma streaming per Tetris, un dramma sullo sviluppo del popolare videogame.

Per quanto riguarda il regista Jaume Collet-Serra, il San Diego Comic-Con ha lanciato il trailer dell'atteso Black Adam, sua nuova regia.