Tár: il nuovo trailer del film di Todd Field con star Cate Blanchett

Tár è il nuovo film diretto da Todd Field con star Cate Blanchett e ora stato condiviso il nuovo trailer del progetto, che verrà presentato a Venezia 2022.

Nel video si mostra la protagonista alle prese con il mondo della musica e difficoltà personali e professionali, anche se la trama del progetto non viene svelata nell'affascinante montaggio.

Il film TAR arriverà nelle sale americane il 7 ottobre e in quelle italiane nel 2023. Per ora la produzione non ha svelato molti dettagli riguardanti la trama del progetto, sottolineando solo che Cate Blanchett avrà la parte di una donna che lavora come direttrice d'orchestra.

Le musiche originali del progetto diretto da Todd Field saranno composte da Hildur Guðnadóttir, che ha vinto l'Oscar grazie a Joker.

Nel cast ci saranno anche Nina Hoss, Noémie Merlant, Mark Strong, Julian Glover, Allan Corduner, Sophie Kauer e Sylvia Flote.

Todd Field è il regista del film, oltre ad averne scritto la sceneggiatura.

Ecco il trailer in italiano: