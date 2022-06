Taormina Film Fest 2022: Francis Ford Coppola apre la 68ma edizione

Il leggendario regista, sceneggiatore e produttore statunitense Francis Ford Coppola aprirà la 68ma edizione del Taormina Film Fest con una proiezione del suo capolavoro assoluto domenica 26 giugno nella suggestiva cornice del Teatro Antico: Coppola presenterà una versione restaurata de Il Padrino, che è stato distribuito quest'anno a livello mondiale da Paramount Pictures per celebrare il cinquantesimo anniversario.

Coppola, indubbiamente un'icona cinematografica senza eguali, ha creato indimenticabili pietre miliari nella storia del cinema quali La conversazione, Apocalypse Now e la stessa trilogia de Il padrino e, nel corso di una carriera lunga settant'anni, ha ricevuto sei Premi Oscar, due Palme d'Oro al Festival di Cannes e il Leone alla Carriera alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. È attualmente in preparazione il suo ultimo epico film Megalopolis con Adam Driver, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight e Lawrence Fishburne.

A qusto proposito, i direttori del Taormina Film Fest Francesco Alò, Alessandra De Luca e Federico Pontiggia hanno dichiarato: "Avere il maestro Francis Ford Coppola per tenere a battesimo la 68ma edizione ci riempie di gioia e orgoglio. Assistere alla proiezione de Il Padrino al Teatro Antico alla presenza di uno dei massimi cineasti di sempre, si candida sin d'ora quale evento imperdibile dell'estate cinematografica e culturale italiana e internazionale".

Il film di Francis Ford Coppola, tratto dall'omonimo romanzo di Mario Puzo e interpretato da Marlon Brando, Al Pacino, Diane Keaton, James Caan, Robert Duval, ha battuto numerosi record di incassi e si è attestato come campione di incassi nel 1972. Il padrino ha vinto tre Oscar: Miglior film, Migliore sceneggiatura non originale per Francis Ford Coppola e Mario Puzo, Migliore attore a Brando.