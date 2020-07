Tami Stronach: la star de La Storia infinita nel fantasy Man & Witch

Dopo aver fatto sognare i bambini della generazione anni '80, Tami Stronach reciterà in un nuovo film fantasy, dal titolo Man & Witch. Ma non sarà l'unica icona del fantasy cinematografico, con lei ci saranno anche Sean Astin e Christopher Lloyd.

Tami Stronach, che ha recitato nel ruolo della famosa imperatrice bambina ne La storia infinita del 1984, reciterà e produrrà questo nuovo film fantasy per bambini.

La Storia Infinita: Atreyu sommerso dai debiti a causa di un incidente sul set del film

Man & Witch, scritto dal marito di Stronach, Greg Steinbruner, sarà diretto Rob Margolies e si uniranno al cast anche Samvise Gamgee, ovvero Sean Astin, la "mamma" di Matilda 6 mitica, Rhea Perlman (Cheers), il misterioso personaggio di Ben Linus di Lost, Michael Emerson e anche il Doc di Ritorno al futuro, Christopher Lloyd.

Il film è descritto dai produttori come un "commovente omaggio ai film fantasy lo-fi degli anni '80, che soddisfa e sovverte le aspettative di ciò che può essere un universo fantasy". Tami Stronach reciterà nei panni di una strega solitaria ma potente e misteriosa, che si innamora di uno sfortunato nel momento in cui la assume per rompere la maledizione di un mago malvagio.

A supporto del tema lo-fi degli anni '80, The Jim Henson Creature Shop, azienda nota per aver realizzato alcune dei pupazzi che hanno dato vita ai personaggi di Labyrinth - Dove tutto è possibile, realizzerà le marionette anche per questa nuova avventura comica, creando pecore, oche e cani parlanti, che saranno interpretati da un misto di animali e burattini reali.

Ulteriori casting saranno annunciati, con l'inizio della produzione nel tardo autunno.