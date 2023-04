Talk to Me: trailer per il nuovo terrificante horror targato A24

Come promesso, A24 ha diffuso il primo trailer del nuovo horror diretto dai gemelli australiani Danny e Michael Philippou e in uscita in estate.

A24 ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Talk to Me, il nuovo horror diretto dai gemelli australiani Danny e Michael Philippou, al debutto dietro la macchina da presa e nuova scommessa della casa di produzione.

Il film presentato nella sezione Midnight del Sundance Film Festival, scritto da Danny Philippou e Bill Hinzman, si contenderà il weekend di apertura del botteghino con il nuovo film della Disney La casa dei fantasmi, dato che uscirà il 28 luglio prossimo. Talk to Me racconta di un gruppo di amici che scopre come evocare gli spiriti usando una mano imbalsamata e si appassiona a questo nuovo brivido.

Mia (Sophie Wilde) è determinata a partecipare a questo fenomeno ultraterreno per distrarsi nella notte in cui morì la madre. Ma quando il suo gruppo di amici si riunisce per un'altra seduta spiritica con la misteriosa mano imbalsamata che promette una linea diretta con gli spiriti, non sono preparati alle conseguenze di un contatto prolungato infrangendo le regole. Mentre il confine tra i mondi vacilla e inquietanti visioni soprannaturali perseguitano sempre più Mia, questa dovrà affrettarsi a rimediare al terribile danno prima che diventi irreversibile.

Dopo il sensazionale successo ottenuto con Everything Everywhere All at Once, un altro piccolo film che promette tantissimo per A24.

Intanto, il 7 aprile scorso A24 ha distribuito il film Showing Up di Kelly Reichardt, con Michelle Williams e Hong Chau. Lo studio distribuirà poi la commedia horror Beau ha paura, con Joaquin Phoenix e dal regista di Hereditary e Midsommar Ari Aster, che arriverà nelle sale il 21 aprile.

Tra gli altri titoli in uscita dello studio figurano il dramma You Hurt My Feelings (26 maggio) di Nicole Holofcener con Julia Louis-Dreyfus e l'acclamato dramma romantico Past Lives (2 giugno) di Celine Song.