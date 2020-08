Emma Stone e Dave McCary lanciano la casa di produzione Fruit Tree stringendo un accordo con A24

Emma Stone e il fidanzato Dave McCary hanno formato una nuova casa di produzione chiamata Fruit Tree e la nuova realtà del settore ha già stretto un accordo, della durata di due anni, con A24.

Il primo progetto annunciato che verrà realizzato grazie alla collaborazione sarà un adattamento televisivo di The Shadows, un romanzo scritto da Stacy Willingham.

Fruit Tree si occuperà di film e serie di vario genere e il primo progetto realizzato è già approdato su A24 anche se non faceva parte del nuovo accordo: When You Finish Saving the World, il debutto alla regia dell'attore Jesse Eisenberg.

Emma Stone e Dave McCary hanno dichiarato in un comunicato: "Siamo elettrizzati nel poter collaborare con i nostri amici di A24. Il loro impegno nei confronti di storie riflessive, della narrazione originale e nel dedicarsi alle visioni degli artisti è rara e vitale, e siamo incredibilmente grati che sostengano la nostra passione nel fare lo stesso".

Il premio Oscar Emma Stone e lo sceneggiatore Dave McCary sono ufficialmente fidanzati e, secondo alcuni fan, potrebbero essersi già sposati mantenendo la riservatezza sulla cerimonia.

Emma Stone e Reese Witherspoon parlano di come affrontare l'ansia in un utile video