Talk to Me: la prestigiosa Steelbook 4K dell'acclamato horror è in offerta su Amazon

Tra gli horror più apprezzati degli ultimi anni c'è sicuramente Talk to Me, diretto da Danny e Michael Philippou e diventando un enorme successo al box-office. Il film, costato appena 4.5 milioni di dollari, ha incassato oltre 90 milioni a livello globale.

Talk to Me, la trama

Talk to Me è una discesa all'inferno che ha inizio quando dei ragazzi si spingono troppo oltre aprendo le porte al mondo degli spiriti. Un gruppo di giovani ragazzi - interpretati da Sophie Wilde, Alexandra Jensen, Joe Bird, Otis Dhanji - si imbattono in una serie di video virali che ritraggono gli effetti sconvolgenti di un gioco al limite del soprannaturale: una seduta spiritica in cui il soggetto entra in contatto con gli spiriti dell'aldilà attraverso una mano imbalsamata che funge da portale tra i due mondi.

In cerca di una distrazione nell'anniversario della morte di sua madre, l'adolescente Mia (Sophie Wilde) e il suo gruppo di amici decidono di cimentarsi in una prova di coraggio evocando gli spiriti seguendo il semplice rituale in un pericoloso gioco al rilancio, accettando a turno di sfidarsi ad aprire il varco che collega vivi e morti fino a infrangere le regole del gioco. I giovani amici vivranno un'esperienza sconvolgente e si ritroveranno intrappolati in un vortice di terrore causato dalle misteriose forze soprannaturali sprigionate dal rituale.