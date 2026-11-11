Tale e Quale Show, stasera su Rai 1 la penultima puntata: tutte le imitazioni e l'ospite in giuria

Questa sera, mercoledì 11 novembre, torna su Rai 1 Tale e Quale Show con l'ottava e penultima puntata della sedicesima edizione. Al timone ritroveremo Carlo Conti, mentre gli undici concorrenti saranno impegnati in nuove imitazioni per conquistare punti preziosi in vista della finalissima. Tra le novità della serata anche Leonardo Pieraccioni, atteso come ospite al tavolo della giuria.

Nella scorsa puntata a conquistare la vittoria è stato Stefano Meloccaro, che ha convinto pubblico e giuria con l'imitazione di Bruno Lauzi, interpretando il brano Ritornerai. Nella classifica generale provvisoria, invece, continua a mantenere il primo posto Selma Ezzine, anche se i distacchi con gli inseguitori sono davvero ridotti. La corsa al titolo, dunque, resta apertissima.

Tale e Quale Show, le imitazioni dell'11 novembre: da Madonna a Whitney Houston

Ma quali saranno le trasformazioni della nuova puntata? Anche questa settimana non mancheranno nomi importanti della musica italiana e internazionale, insieme a personaggi del cinema e dello spettacolo.

Stefano Meloccaro nei panni di Bruno Lauzi

Jasmine Carrisi vestirà i panni di Madonna, mentre Maddalena Corvaglia si cimenterà con Marcella Bella. Roberta Morise renderà omaggio a Mia Martini, mentre Paola Perego interpreterà Iva Zanicchi. Prova decisamente particolare per Anna Pettinelli, che dovrà trasformarsi in Jessica Rabbit.

La prima in classifica, Selma Ezzine, cercherà invece di difendere il proprio primato con un'interpretazione di Whitney Houston. Dopo la vittoria della scorsa settimana, Stefano Meloccaro tornerà sul palco nei panni di Pippo Franco. Spazio anche a Max Paiella, che interpreterà Michele Zarrillo, Andrea Perroni, atteso con i Gipsy Kings, e Vladimir Randazzo, che ricorderà Domenico Modugno.

Non mancherà neppure la coppia formata da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, protagonisti di una nuova esibizione tra comicità e imitazioni: questa volta vestiranno i panni di Fiona e Cenerentola.

La giuria e la classifica generale dopo sette puntate

A valutare le performance dei concorrenti ritroveremo Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Per l'occasione, al tavolo della giuria arriverà anche un ospite speciale: Leonardo Pieraccioni, pronto ad aggiungere la sua ironia e il suo commento alle esibizioni della serata.

In attesa di scoprire chi riuscirà a conquistare la vittoria dell'ottava puntata, ecco la classifica generale dopo sette appuntamenti:

Selma Ezzine: 456 punti

456 punti Roberta Morise: 447 punti

447 punti Andrea Perroni: 429 punti

429 punti Stefano Meloccaro: 375 punti

375 punti Max Paiella: 358 punti

358 punti Flavio Insinna e Gabriele Cirilli: 336 punti

336 punti Vladimir Randazzo: 317 punti

317 punti Paola Perego: 296 punti

296 punti Maddalena Corvaglia: 294 punti

294 punti Anna Pettinelli: 279 punti

279 punti Jasmine Carrisi: 271 punti

La sfida è ormai entrata nella fase decisiva: chi riuscirà a conquistare il pubblico e la giuria? L'appuntamento con Tale e Quale Show è per questa sera, in prima serata, su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.