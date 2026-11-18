È arrivato il momento della resa dei conti a Tale e Quale Show. Stasera, su Rai 1, va in onda la finale dell'edizione 2026, una puntata decisiva che decreterà il nuovo campione. La sfida per il titolo è più aperta che mai: Roberta Morise guida la classifica con 519 punti, ma Selma è subito dietro a quota 517. Soltanto due punti separano le concorrenti, che si giocheranno tutto nell'ultima trasformazione. Ecco le imitazioni previste, gli ospiti in giuria e la classifica completa prima del verdetto.

Una serata decisiva, dunque, nella quale non mancheranno trasformazioni sorprendenti, grandi successi musicali e l'immancabile spettacolo che caratterizza il programma. La sfida è ancora aperta e il verdetto finale decreterà chi riuscirà a conquistare il titolo di questa edizione.

Tale e Quale Show, le imitazioni dell'ultima puntata

Per gli undici protagonisti è arrivato il momento dell'ultima trasformazione. Roberta Morise, attualmente in vetta alla classifica, proverà a confermare il proprio primato vestendo i panni di Annie Lennox. Jasmine Carrisi si cimenterà invece con Billie Eilish, mentre Maddalena Corvaglia interpreterà Miley Cyrus.

Non mancheranno omaggi a grandi icone della musica internazionale: Selma renderà omaggio ad Aretha Franklin, Paola Perego si trasformerà in Alice e Anna Pettinelli vestirà i panni di Cristiano Malgioglio.

Sul fronte maschile, Stefano Meloccaro interpreterà Roberto Vecchioni, mentre Max Paiella ricorderà il mito di Frank Sinatra. Andrea Perroni sarà Antonello Venditti e Vladimir Randazzo si confronterà con un altro grande nome della musica italiana, Massimo Ranieri.

Spazio anche all'ultimo appuntamento con il tradizionale "Duetto impossibile": Flavio Insinna e Gabriele Cirilli porteranno sul palco due amatissimi protagonisti del cinema italiano, Alberto Sordi e Nino Manfredi.

La giuria e il voto del pubblico da casa

A giudicare le esibizioni ci saranno Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio, affiancati per l'occasione dal duo comico Ficarra e Picone.

Anche il pubblico da casa avrà un ruolo importante nella gara. Gli spettatori potranno infatti esprimere le proprie preferenze attraverso i canali social ufficiali del programma, su Instagram, Facebook e X. Le tre performance più votate riceveranno rispettivamente 5, 3 e 1 punto. I punteggi ottenuti si sommeranno a quelli assegnati dalla giuria, contribuendo così a determinare la classifica definitiva e il nome del vincitore.

Tale e Quale Show 2026, la classifica dopo l'ottava puntata

In attesa dell'ultimo verdetto, la classifica provvisoria vede Roberta Morise al comando con 519 punti. Alle sue spalle, a soli due punti, c'è Selma, mentre Andrea Perroni completa il podio provvisorio. Ecco la situazione dopo l'ottava puntata:

Roberta Morise: 519 punti Selma: 517 punti Andrea Perroni: 471 punti Max Paiella: 416 punti Stefano Meloccaro: 410 punti Flavio Insinna e Gabriele Cirilli: 375 punti Vladimir Randazzo: 359 punti Maddalena Corvaglia: 344 punti Paola Perego: 329 punti Jasmine Carrisi: 312 punti Anna Pettinelli: 310 punti

L'ottava puntata ha premiato Roberta Morise, che ha conquistato la vittoria grazie alla sua intensa interpretazione di Mia Martini, portando sul palco il celebre brano "Gli uomini non cambiano".

Un risultato importante per la concorrente, che è riuscita a conquistare la vetta della classifica, superando Selma, rimasta al comando dalla prima puntata della competizione.

Adesso, però, tutto è pronto per l'ultimo confronto. Le nuove imitazioni, i voti della giuria e le preferenze del pubblico potrebbero ancora cambiare gli equilibri. Chi sarà il campione di Tale e Quale Show 2026? La risposta arriverà questa sera, al termine della puntata finale.