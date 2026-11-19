Selma Ezzine è la vincitrice di Tale e Quale Show 2026. La finale di mercoledì 18 novembre, trasmessa su Rai 1 e condotta da Carlo Conti, ha decretato il nome della nuova campionessa del programma. Una vittoria arrivata al termine di una sfida particolarmente combattuta con Roberta Morise, che nella puntata precedente aveva conquistato la vetta grazie alla sua intensa interpretazione di Mia Martini. Ma nell'ultimo appuntamento Selma è riuscita a recuperare terreno, aggiudicandosi sia la gara della serata sia il titolo di campionessa della sedicesima edizione.

La cantante ha chiuso la competizione con 603 punti, superando Roberta Morise, seconda classificata con 588 punti. Sul terzo gradino del podio è salito Andrea Perroni, con 582 punti.

Selma Ezzine vince Tale e Quale Show 2026: decisiva l'ultima esibizione

Per Selma Ezzine la finale di Tale e Quale Show è stata l'occasione per confermare ancora una volta le proprie capacità vocali e interpretative. Nell'ultimo appuntamento del programma, l'artista si è trasformata in Aretha Franklin, portando sul palco il celebre brano 'Think'.

Carlo Conti premia Selma

Una performance che le ha permesso di conquistare il primo posto nella classifica della puntata con 71 punti, davanti a Max Paiella, secondo con 68, e Roberta Morise, terza con 64.

Il risultato ha avuto un peso determinante anche nella graduatoria complessiva. Dopo aver conquistato la vittoria nell'ottava puntata con l'imitazione di Mia Martini e il brano Gli uomini non cambiano, Roberta Morise era arrivata alla finale da prima in classifica, con appena due punti di vantaggio su Selma.

Nell'ultima sfida, però, la cantante italo-marocchina è riuscita a ribaltare la situazione, conquistando il titolo di Campionessa di Tale e Quale Show 2026.

Tale e Quale Show 2026, la classifica della finale del 18 novembre

Ecco come si sono classificati gli undici concorrenti nella nona e ultima puntata di Tale e Quale Show, in base ai punteggi ottenuti nella gara della serata:

Selma - 71 punti (Aretha Franklin) Max Paiella - 68 punti (Frank Sinatra) Roberta Morise - 64 punti (Annie Lennox) Stefano Meloccaro - 57 punti (Roberto Vecchioni) Vladimir Randazzo - 52 punti (Massimo Ranieri) Andrea Perroni - 51 punti (Antonello Venditti) Flavio Insinna e Gabriele Cirilli - 48 punti (Alberto Sordi e Nino Manfredi) Jasmine Carrisi - 42 punti (Billie Eilish) Maddalena Corvaglia - 40 punti (Miley Cyrus) Anna Pettinelli - 37 punti (Cristiano Malgioglio) Paola Perego - 20 punti (Alice)

La classifica finale: tutti i punteggi

La vittoria di Selma Ezzine è arrivata al termine del conteggio complessivo dei risultati ottenuti durante l'intera edizione, con i punteggi delle varie puntate e i bonus previsti dal regolamento. Ecco la classifica finale di Tale e Quale Show 2026:

Selma Ezzine - 603 punti Roberta Morise - 588 punti Andrea Perroni - 582 punti Max Paiella - 484 punti Stefano Meloccaro - 467 punti Flavio Insinna e Gabriele Cirilli - 423 punti Vladimir Randazzo - 411 punti Maddalena Corvaglia - 384 punti Paola Perego - 358 punti Jasmine Carrisi - 354 punti Anna Pettinelli - 347 punti

Selma Ezzine conquista così il titolo di campionessa della sedicesima edizione, con 15 punti di vantaggio su Roberta Morise. Un successo che premia il suo percorso nel programma e che rappresenta un nuovo importante traguardo per la giovane cantante. Il montepremi previsto per il vincitore sarà devoluto in parti uguali alla Fondazione AIRC e alla Fondazione Franco Pannuti.

Chi è Selma Ezzine, la vincitrice di Tale e Quale Show 2026

Ma chi è Selma Ezzine? Per il pubblico televisivo il suo volto non è del tutto nuovo. La giovane cantante, nata nel 2004 a San Giorgio del Sannio, in provincia di Benevento, ha origini marocchine da parte di padre ed è cresciuta a Ceppaloni.

La passione per la musica è arrivata molto presto, anche grazie alla famiglia e in particolare al padre, cantante e musicista. Dopo aver iniziato con la danza, Selma ha scoperto il canto e ha coltivato il proprio talento attraverso gli studi al Liceo Musicale Guacci di Benevento.

Selma nei panni di Gloria Gaynor a Tale e Quale Show

Prima di arrivare in televisione, ha fatto esperienza esibendosi nelle piazze, durante i matrimoni e nelle serate private, costruendo gradualmente il proprio percorso artistico. Dopo il diploma si era iscritta a Giurisprudenza, ma ha successivamente scelto di lasciare gli studi universitari per dedicarsi completamente alla musica.

La prima importante affermazione televisiva è arrivata nel 2025, quando ha partecipato alla quarta edizione di Dalla strada al palco, il programma di Rai 1 condotto da Nek e Bianca Guaccero. In quell'occasione Selma ha conquistato la vittoria, confermando le proprie doti vocali anche con una performance in finale insieme a BigMama sulle note di "Lady Marmalade".

Parla quattro lingue, italiano, inglese, francese e arabo, e nel corso del suo percorso musicale ha pubblicato anche un singolo in francese, "C'était déjà écrit". Con il trionfo a Tale e Quale Show, Selma aggiunge dunque un altro importante risultato alla sua carriera, passando dalle esibizioni in strada al titolo di campionessa di uno dei varietà musicali più seguiti di Rai 1.