Tale e Quale Show, Roberta Morise vince l'ottava puntata: ribaltata la classifica generale

La concorrente conquista la giuria con l'interpretazione di Mia Martini e supera Selma Ezzine per appena due punti. Ecco tutti i risultati dell'ottava puntata e la nuova classifica generale in vista della finale.

L'ottava puntata di Tale e Quale Show 2026, andata in onda l'11 novembre, ha decretato la vittoria di Roberta Morise. Grazie ai 72 punti conquistati con la sua imitazione di Mia Martini, la conduttrice ha guadagnato terreno nella classifica generale, portandosi addirittura al comando della competizione in vista dell'ultimo appuntamento, che decreterà il campione di questa edizione.

Anche questa settimana la giuria ha visto protagonisti Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio con l'ospite Leonardo Pieraccioni che si è aggiunto al tavolo dei giudici. Grande la soddisfazione di Roberta Morise dopo la vittoria. "Non me l'aspettavo, un'emozione impagabile e bellissima. Ringrazio le persone che non mi hanno mai abbandonato a ogni puntata, ha dichiarato la vincitrice dell'ottava manche.

Tale e Quale Show 2026, la classifica dell'ottava puntata

A conquistare il primo posto è stata dunque Roberta Morise, che con la sua interpretazione di Mia Martini ha ottenuto 72 punti. Seconda posizione per Selma Ezzine, protagonista di un'esibizione nei panni di Whitney Houston, mentre sul terzo gradino del podio troviamo Max Paiella, che ha imitato Michele Zarrillo. Ecco la classifica completa dell'ottava puntata di Tale e Quale Show 2026:

Roberta Morise - Mia Martini: 72 punti Selma Ezzine - Whitney Houston: 61 punti Max Paiella - Michele Zarrillo: 58 punti Maddalena Corvaglia - Marcella Bella: 50 punti Vladimir Randazzo - Domenico Modugno: 42 punti Andrea Perroni - Gipsy Kings: 42 punti Jasmine Carrisi - Madonna: 41 punti Flavio Insinna e Gabriele Cirilli - Principessa Fiona e Cenerentola: 39 punti Stefano Meloccaro - Pippo Franco: 35 punti Paola Perego - Iva Zanicchi: 33 punti Anna Pettinelli - Jessica Rabbit: 31 punti

Tale e Quale Show 2026, la classifica generale dopo l'ottava puntata

Con i risultati dell'ultima manche cambia anche la situazione nella classifica generale. Il risultato più importante riguarda proprio Roberta Morise, che grazie alla vittoria con Mia Martini raggiunge quota 519 punti e supera Selma Ezzine, ora seconda con 517 punti.

La distanza tra le due concorrenti è quindi di appena due punti: tutto resta apertissimo in vista della puntata finale, che sarà decisiva per assegnare il titolo di campione di Tale e Quale Show 2026. Ecco la classifica generale aggiornata, con i punteggi ottenuti nell'ottava puntata sommati a quelli precedenti:

Roberta Morise: 519 punti Selma Ezzine: 517 punti Andrea Perroni: 471 punti Max Paiella: 416 punti Stefano Meloccaro: 410 punti Flavio Insinna e Gabriele Cirilli: 375 punti Vladimir Randazzo: 359 punti Maddalena Corvaglia: 344 punti Paola Perego: 329 punti Jasmine Carrisi: 312 punti Anna Pettinelli: 310 punti

Chi vincerà Tale e Quale Show 2026?

La sfida per la vittoria finale si preannuncia particolarmente combattuta. Roberta Morise è riuscita a conquistare la vetta, ma Selma Ezzine resta a un soffio di distanza e può ancora ribaltare il risultato.

L'ultima puntata sarà quindi decisiva: oltre a decretare il vincitore della competizione, metterà la parola fine a un'edizione ricca di imitazioni, esibizioni e colpi di scena.