Tale e Quale Show, Stefano Meloccaro vince la settima puntata: la classifica aggiornata

Stefano Meloccaro conquista il primo posto con l'omaggio a Bruno Lauzi, seguito da Roberta Morise e Max Paiella. Tutti i punteggi della serata e la graduatoria generale aggiornata dopo sette puntate.

È Stefano Meloccaro il vincitore della settima puntata di Tale e Quale Show, andata in onda eccezionalmente martedì 3 novembre su Rai 1. Nei panni di Bruno Lauzi, con il brano Ritornerai, il giornalista ha conquistato giuria e pubblico ottenendo 92 punti. Sul podio anche Roberta Morise e Max Paiella. Ecco tutte le esibizioni, i punteggi della serata e la classifica generale dopo sette appuntamenti.

La settima puntata di Tale e Quale Show è andata in onda eccezionalmente martedì 3 novembre, anziché nel consueto appuntamento del venerdì sera. Una scelta dettata dalla necessità di lasciare spazio, nella serata di mercoledì 4 novembre, alle celebrazioni dedicate alla Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Al timone dello show, come sempre, Carlo Conti, che ha accompagnato il pubblico in una nuova serata all'insegna delle trasformazioni, delle imitazioni e delle performance musicali. Confermata la giuria composta da Alessandro Siani, Elettra Lamborghini e Cristiano Malgioglio, affiancata per l'occasione da due ospiti speciali: Serena Rossi e Nicola Savino.

Tutte le esibizioni e la classifica della settima puntata

A conquistare la vittoria è stato Stefano Meloccaro, protagonista di una convincente interpretazione di Bruno Lauzi con il brano Ritornerai. Una performance apprezzata dalla giuria e dal pubblico, che gli ha permesso di raggiungere quota 92 punti e conquistare il gradino più alto del podio.

Alle sue spalle si è classificata Roberta Morise, seconda con 77 punti grazie alla trasformazione in Noemi sulle note di Se t'innamori muori. Terzo posto per Max Paiella, che ha vestito i panni di Phil Collins interpretando Against All Odds (Take a Look at Me Now), ottenendo 68 punti. Ecco come si sono classificati i concorrenti nella serata di martedì 3 novembre:

Stefano Meloccaro - Bruno Lauzi: 92 punti Roberta Morise - Noemi: 77 punti Max Paiella - Phil Collins: 68 punti Andrea Perroni - Vasco Rossi: 61 punti Selma Ezzine - Donna Summer: 53 punti Vladimir Randazzo - Francesco Sarcina: 51 punti Maddalena Corvaglia - Nicole Kidman: 46 punti Flavio Insinna e Gabriele Cirilli - Frank Sinatra e Lino Banfi: 46 punti Paola Perego - Patti Smith: 45 punti Anna Pettinelli - Wanda Osiris: 38 punti Jasmine Carrisi - Claudia Mori: 37 punti

La classifica generale dopo sette puntate

La vittoria di Stefano Meloccaro rappresenta un'importante iniezione di punti nella graduatoria generale, facendogli guadagnare due posizioni. A guidare la classifica complessiva resta Selma Ezzine, che conserva la prima posizione con 456 punti. Alle sue spalle troviamo Roberta Morise, seconda a quota 447, e Andrea Perroni, terzo con 429 punti.

Selma Ezzine: 456 punti Roberta Morise: 447 punti Andrea Perroni: 429 punti Stefano Meloccaro: 375 punti Max Paiella: 358 punti Flavio Insinna e Gabriele Cirilli: 336 punti Vladimir Randazzo: 317 punti Paola Perego: 296 punti Maddalena Corvaglia: 294 punti Anna Pettinelli: 279 punti Jasmine Carrisi: 271 punti

La corsa verso la vittoria finale si fa sempre più interessante: Selma Ezzine mantiene la leadership, ma Roberta Morise e Andrea Perroni restano in piena corsa. E attenzione a Stefano Meloccaro, che con il successo nei panni di Bruno Lauzi ha dimostrato di poter diventare uno dei protagonisti assoluti delle prossime puntate.