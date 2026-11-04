Tale e Quale Show, Stefano Meloccaro vince la settima puntata: la classifica aggiornata

È Stefano Meloccaro il vincitore della settima puntata di Tale e Quale Show, andata in onda eccezionalmente martedì 3 novembre su Rai 1. Nei panni di Bruno Lauzi, con il brano Ritornerai, il giornalista ha conquistato giuria e pubblico ottenendo 92 punti. Sul podio anche Roberta Morise e Max Paiella. Ecco tutte le esibizioni, i punteggi della serata e la classifica generale dopo sette appuntamenti.
La settima puntata di Tale e Quale Show è andata in onda eccezionalmente martedì 3 novembre, anziché nel consueto appuntamento del venerdì sera. Una scelta dettata dalla necessità di lasciare spazio, nella serata di mercoledì 4 novembre, alle celebrazioni dedicate alla Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate.
Al timone dello show, come sempre, Carlo Conti, che ha accompagnato il pubblico in una nuova serata all'insegna delle trasformazioni, delle imitazioni e delle performance musicali. Confermata la giuria composta da Alessandro Siani, Elettra Lamborghini e Cristiano Malgioglio, affiancata per l'occasione da due ospiti speciali: Serena Rossi e Nicola Savino.
Tutte le esibizioni e la classifica della settima puntata
A conquistare la vittoria è stato Stefano Meloccaro, protagonista di una convincente interpretazione di Bruno Lauzi con il brano Ritornerai. Una performance apprezzata dalla giuria e dal pubblico, che gli ha permesso di raggiungere quota 92 punti e conquistare il gradino più alto del podio.
Alle sue spalle si è classificata Roberta Morise, seconda con 77 punti grazie alla trasformazione in Noemi sulle note di Se t'innamori muori. Terzo posto per Max Paiella, che ha vestito i panni di Phil Collins interpretando Against All Odds (Take a Look at Me Now), ottenendo 68 punti. Ecco come si sono classificati i concorrenti nella serata di martedì 3 novembre:
- Stefano Meloccaro - Bruno Lauzi: 92 punti
- Roberta Morise - Noemi: 77 punti
- Max Paiella - Phil Collins: 68 punti
- Andrea Perroni - Vasco Rossi: 61 punti
- Selma Ezzine - Donna Summer: 53 punti
- Vladimir Randazzo - Francesco Sarcina: 51 punti
- Maddalena Corvaglia - Nicole Kidman: 46 punti
- Flavio Insinna e Gabriele Cirilli - Frank Sinatra e Lino Banfi: 46 punti
- Paola Perego - Patti Smith: 45 punti
- Anna Pettinelli - Wanda Osiris: 38 punti
- Jasmine Carrisi - Claudia Mori: 37 punti
La classifica generale dopo sette puntate
La vittoria di Stefano Meloccaro rappresenta un'importante iniezione di punti nella graduatoria generale, facendogli guadagnare due posizioni. A guidare la classifica complessiva resta Selma Ezzine, che conserva la prima posizione con 456 punti. Alle sue spalle troviamo Roberta Morise, seconda a quota 447, e Andrea Perroni, terzo con 429 punti.
- Selma Ezzine: 456 punti
- Roberta Morise: 447 punti
- Andrea Perroni: 429 punti
- Stefano Meloccaro: 375 punti
- Max Paiella: 358 punti
- Flavio Insinna e Gabriele Cirilli: 336 punti
- Vladimir Randazzo: 317 punti
- Paola Perego: 296 punti
- Maddalena Corvaglia: 294 punti
- Anna Pettinelli: 279 punti
- Jasmine Carrisi: 271 punti
La corsa verso la vittoria finale si fa sempre più interessante: Selma Ezzine mantiene la leadership, ma Roberta Morise e Andrea Perroni restano in piena corsa. E attenzione a Stefano Meloccaro, che con il successo nei panni di Bruno Lauzi ha dimostrato di poter diventare uno dei protagonisti assoluti delle prossime puntate.