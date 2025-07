Tale e Quale Show, Nadia Rinaldi furiosa dopo l’esclusione dal talent “Scelta già scritta”

In un lungo sfogo social, l'attrice contesta la logica delle selezioni e accusa che, nonostante gli artisti vengano chiamati per i provini, in realtà è già tutto deciso.

Carlo Conti ha svelato ufficialmente sui suoi profili social e su quelli del programma la lista dei dieci concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show, il popolare talent di Rai 1. Anche quest'anno, il palco ospiterà volti noti del mondo dello spettacolo pronti a cimentarsi nelle imitazioni dei grandi artisti della musica nazionale e internazionale, ma come ogni anno, non sono mancate le polemiche da parte di chi non ha superato il provino, come Nadia Rinaldi.

Nadia Rinaldi esclusa: il duro sfogo su Instagram

L'artista, ad esempio non ha nascosto il suo disappunto per non essere stata selezionata, manifestando il proprio malumore tramite una serie di Instagram Stories. "Ma perché a noi professionisti ci convocate a fare i provini, quando è già tutto pianificato?" ha scritto l'attrice romana, esprimendo la sua amarezza per un trattamento che ritiene ingiusto, nonostante la lunga carriera teatrale e televisiva.

"Nonostante il dispiacere, la delusione... sappiate che non perderò mai l'autostima e la consapevolezza di aver amato e dedicato tutta la mia vita a questa meravigliosa professione! Convocati, selezionati e con devozione e umiltà mettendo a servizio tutta la professionalità, ad oggi trentennale, ci si aspetta un po' di rispetto! Meritocrazia zero, periodico elevato all'ennesima potenza! Grazie! Tutta la mia stima per la meritocrazia che ormai è in via di estinzione", ha aggiunto con tono acceso.

Carmen Di Pietro partecipa per la seconda volta al programma

Chi ha fatto il provino: promossi e bocciati

Tra le novità più attese di questa edizione, spicca la presenza di due coppie in gara: Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, amici nella vita e adesso anche compagni d'avventura sul palco, e le Donatella, ovvero le gemelle Giulia e Silvia Provvedi, pronte a stupire con le loro performance. Gli altri che hanno superato il provino sono:

Antonella Fiordelisi

Beppe Quintale

Carmen Di Pietro

Gianni Ippoliti

Marina Valdemoro Maino

Pamela Petrarolo

Samuele Cavallo

Tony Maiello

Secondo quanto riportato da Davide Maggio, oltre alla Rinaldi, sarebbero numerosi gli artisti che hanno sostenuto i provini senza essere selezionati. Tra loro figurano Denny Méndez, Guenda Goria, Jonathan Kashanian, Manuela Villa, Maria Monsè, Milena Miconi, Samuel Peron e Shaila Gatta.