Tale e Quale Show 2025, la classifica e la vincitrice della quinta puntata

La quinta puntata di Tale e Quale Show 2025, in onda venerdì 24 ottobre in prima serata su Rai 1, ha decretato una nuova vincitrice, una concorrente che, di settimana in settimana, nonostante gli evidenti miglioramenti, non era ancora riuscita a ottenere un primo posto.
Chi ha vinto Tale e Quale Show venerdì 24 ottobre
La prova non era certo delle più semplici, ma Maryna alla fine è riuscita non soltanto nel non facile compito di imitare Christina Aguilera, ma anche di aver ragione di tutti i suoi avversari. Grazie alla performance sulle note di Hurt, Maryna è riuscita per la prima volta a ottenere il primo posto nella classifica di puntata.
Niente da fare invece per Peppe Quintale, vincitore della scorsa settimana, che è invece finito in uno degli ultimi gradini.
La classifica della quinta puntata
Man mano che lo show va avanti, di settimana in settimana, sono sempre meno le sorprese della classifica. Se per Maryna è la prima vittoria, non è certo strano vedere Tony Maiello al secondo posto, lui che, oltre a essere cantante di professione, è stato il primo vincitore di puntata dell'edizione.
Nè una sorpresa può essere l'ennesimo ultimo posto di Carmen Di Pietro, ieri sera nelle vesti di Orietta Berti.
-
Maryna con 67 punti
-
Tony Maiello con 62 punti
-
Antonella Fiordelisi e Pamela Petrarolo con 51 punti
-
Samuele Cavallo con 50 punti
-
Le Donatella e Insinna & Cirilli con 38 punti
-
Peppe Quintale con 37 punti
-
Gianni Ippoliti con 24 punti
-
Carmen Di Pietro con 21 Punti
Ecco l'elenco completo delle esibizioni viste nel corso della puntata di ieri sera (che è sempre visibile anche in streaming su RaiPlay nella sezione dedicata alla show di Rai 1):
-
Carmen Di Pietro - Orietta Berti
-
Le Donatella - Heather Parisi e Lorella Cuccarini
-
Antonella Fiordelisi - Karol G
-
Pamela Petrarolo - Mia Martini
-
Maryna - Christina Aguilera
-
Samuele Cavallo - Robbie Williams
-
Insinna e Cirilli - Piero Pelù ed Edoardo Bennato
-
Gianni Ippoliti - Tony Effe
-
Tony Maiello - Tiziano Ferro
-
Peppe Quintale - Jovanotti