Tale e Quale Show 2025, la classifica e la vincitrice della quinta puntata

Ecco come è finita la quinta puntata di Tale e Quale Show 2025: a vincere è stata una concorrente mai arrivata al primo posto, nessuna sorpresa nel resto della classifica

La quinta puntata di Tale e Quale Show 2025, in onda venerdì 24 ottobre in prima serata su Rai 1, ha decretato una nuova vincitrice, una concorrente che, di settimana in settimana, nonostante gli evidenti miglioramenti, non era ancora riuscita a ottenere un primo posto.

Chi ha vinto Tale e Quale Show venerdì 24 ottobre

La prova non era certo delle più semplici, ma Maryna alla fine è riuscita non soltanto nel non facile compito di imitare Christina Aguilera, ma anche di aver ragione di tutti i suoi avversari. Grazie alla performance sulle note di Hurt, Maryna è riuscita per la prima volta a ottenere il primo posto nella classifica di puntata.

Niente da fare invece per Peppe Quintale, vincitore della scorsa settimana, che è invece finito in uno degli ultimi gradini.

La classifica della quinta puntata

Antonella Fiordelisi nei panni di Karol G

Man mano che lo show va avanti, di settimana in settimana, sono sempre meno le sorprese della classifica. Se per Maryna è la prima vittoria, non è certo strano vedere Tony Maiello al secondo posto, lui che, oltre a essere cantante di professione, è stato il primo vincitore di puntata dell'edizione.

Nè una sorpresa può essere l'ennesimo ultimo posto di Carmen Di Pietro, ieri sera nelle vesti di Orietta Berti.

Maryna con 67 punti

Tony Maiello con 62 punti

Antonella Fiordelisi e Pamela Petrarolo con 51 punti

Samuele Cavallo con 50 punti

Le Donatella e Insinna & Cirilli con 38 punti

Peppe Quintale con 37 punti

Gianni Ippoliti con 24 punti

Carmen Di Pietro con 21 Punti

Ecco l'elenco completo delle esibizioni viste nel corso della puntata di ieri sera (che è sempre visibile anche in streaming su RaiPlay nella sezione dedicata alla show di Rai 1):