Tali e Quali, Nicola Savino al posto di Carlo Conti per uno spin-off che non ha mai entusiasmato

Riparte su Rai1 la 'versione Temu' del celebre varietà, con lo storico conduttore per la prima volta lontano dalla propria creatura

Nicola Savino conduce Tali e Quali su Rai1
APPROFONDIMENTO di 09/01/2026

Dal 2012 ad oggi Carlo Conti non aveva mai abbandonato Tale e Quale Show, spin-off compresi. Oltre ad aver guidato 15 edizioni 'classiche' e 12 Tornei, Conti ha condotto anche 3 Natale e quale show, 2 Tale e quale Sanremo, un Tale e quale show - Duetti e 4 edizioni di Tali e Quali.

La quinta, in partenza venerdì 9 gennaio, vedrà Nicola Savino prendere il posto di Carlo Conti, talmente impegnato con l'imminente settantaseiesimo Festival di Sanremo - che prenderà via il 24 febbraio - dall'aver dovuto affidare per la prima volta la propria creatura ad altri.

La prima volta di Nicola Savino nel prime time di Rai 1

Una foto di Nicola Savino
Previsti 10 concorrenti a serata, con i migliori due che andranno direttamente in finale dove si sfideranno con i 4 campioni delle edizioni precedenti del programma. Le storie dei concorrenti saranno raccontate attraverso filmati dedicati, girati non solo in studio, ma anche nelle loro case, nei luoghi di lavoro e nei contesti in cui vivono ogni giorno, con Carlo Conti 4° giudice per la prima puntata.

Per il 58enne Savino sarà la prima conduzione in prime time su Rai1 dopo oltre 20 anni di carriera, alla guida di uno spin-off che non ha davvero mai convinto del tutto, punto d'incontro tra La Corrida e Re per una Notte, padre di quel Like a Star firmato Amadeus che la scorsa estate ha floppato su Nove.

Dilettanti d'Italia non propriamente allo sbaraglio, imitatori chiamati a rendere omaggio ad artisti della musica italiana ed internazionale, con la solita giuria ad animare le inevitabili discussioni. Confermati Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi, volutamente diavolo e acqua santa nei giudizi, sarà l'istrionico Massimo Lopez a sostituire Giorgio Panariello, con Carmen Di Pietro "cavalla pazza" chiamata a sparigliare le carte negli abiti di una concorrente 'di fantasia' che dovrà imitare a sua volta un cantante famoso, provando così ad animare quattro venerdì sera che dovranno far leva su perfetti sconosciuti, con tutte le conseguenze del caso.

D'altronde non solo Like a Star ha deluso su Nove ma persino l'originale Corrida targata Amadeus, con Savino chiamato al miracolo, ovvero frenare l'emorragia di ascolti.

Tali e Quali in costante calo Auditel

Tale E Quale Show Carlo Conti
La prima edizione di Tali e Quali è andata in onda nel 2019, con una sola puntata. Una sorta di esperimento che risultò inaspettatamente vincente, almeno sul fronte Auditel, tanto da conquistare il 20,70% di share con 4.352.000 telespettatori.
Passati 3 anni Rai1 rispolvera Tali e Quali con una 2a edizione da 4 puntate, sempre a inizio anno, con un media share del 18,20% e 3.8 milioni di telespettatori.

Nel 2023, con la 3a edizione, le puntate diventano 5 e i telespettatori scendono ad una media di 3.5 milioni, con share in crescita al 20,50%, fino al calo vertiginoso del 2024. Un anno fa la 4a edizione di Tali e Quali non è mai riuscita superare la soglia psicologica dei 3 milioni di telespettatori, fermandosi ai 2.8 e ad uno share del 17,41%. Un brusco inciampo per Carlo Conti, storicamente poco affine alle cadute Auditel.

Un format nato vecchio

Ma Tali e Quali ha sempre dato l'impressione di essere una versione cheap del format originale, anche nel trucco e parrucco storicamente meno ispirati. Duro e puro risparmio con persone comuni chiamate a confrontarsi con personaggi a loro affini, e da loro stessi scelti, abbattendo così le difficoltà del vero Tale e Quale in cui ogni settimana tot "celebrità" sono obbligate ad imitare artisti diversi, studiando, reinventandosi, imparando, mettendosi in gioco.

Con Tali e Quali si finisce invece su Rai1 per omaggiare un solo personaggio, dopo averlo magari perfezionato per una vita intera, finendo inevitabilmente per andare incontro a imitazioni meno spiazzanti e non così facilmente criticabili, banalmente esilaranti e tendenzialmente poco interessanti.

Un'idea vecchia, che oltre 30 anni fa Gigi Sabani portava su Italia1 attingendo a piene mani dal format olandese Soundmixshow, qui affidata ad un Nicola Savino che inevitabilmente sentirà il peso della responsabilità contiana sulle proprie spalle. A pochi mesi dalla sua fallimentare esperienza di Freeze che su Rai2 si è arenato ad una media del 3,71% di share con 575.500 spettatori e un'ultima puntata precipitata al 2,70%.

Senza poi dimenticare Tris per vincere, andato in onda su TV8 per 30 puntate con share al 2%, e le 3 edizioni di 100% Italia, sempre su TV8 arrivate ad un 2,2% di share medio. L'ultimo vero successo di Savino conduttore è del 2022, con il 9,80% raggiunto da Back to School, su Italia1, per ora debuttare in prima serata su Rai 1 rischiando pesantemente di andare a sbattere contro quella Ruota della Fortuna formato "Campioni" che da mesi Gerry Scotti sta facendo correre a perdifiato.