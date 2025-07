Tale e Quale Show 2025, da Shaila Gatta a Samuel Peron: ecco chi è stato scartato da Carlo Conti

Mentre il conduttore conferma il cast ufficiale del talent di Rai 1, emergono i nomi dei Vip che hanno tentato il provino ma non sono stati selezionati per lo show.

Nelle scorse settimane si sono rincorse numerose voci sui personaggi del mondo dello spettacolo che avrebbero sostenuto i provini per Tale e Quale Show 2025. Come da tradizione, nelle ultime ore Carlo Conti ha ufficializzato sui suoi canali social la lista dei concorrenti che, dal prossimo autunno, si sfideranno nel celebre talent show di Rai 1. Intanto, su Instagram, Davide Maggio ha svelato i nomi di alcuni Vip che avrebbero partecipato ai casting ma sarebbero stati scartati.

Una bocciatura che non è definitiva: il caso di Stefania Orlando

Come ogni anno, i mesi estivi sono dedicati ai casting dei talent e dei reality show in partenza a settembre. Sui social, gli spoiler non mancano: alcuni sono infondati, altri si rivelano esatti. Tale e Quale Show, tra i programmi più attesi del palinsesto Rai, attira sempre l'attenzione di molti volti noti dello spettacolo.

Il format, leggero e coinvolgente, consente ai concorrenti di mettersi alla prova mostrando un talento spesso poco conosciuto: l'imitazione canora e scenica. Non è solo intrattenimento, ma anche una possibilità concreta di rilancio per chi è stato lontano dai riflettori. Negli anni, infatti, il programma ha contribuito a rimettere in gioco diversi personaggi noti del panorama televisivo.

Shaila Gatta

Tuttavia, non tutti riescono a superare il difficile scoglio dei provini. Le porte del programma, però, non si chiudono per sempre. Un esempio è Patrizia Pellegrino, che lo scorso anno aveva rivelato di non essere stata presa ma di voler riprovare. Storia simile per Stefania Orlando, che ha raccontato di essere stata rifiutata per due anni consecutivi prima di entrare nel cast.

I Vip provinati ma non ammessi da Carlo Conti

Nonostante la loro notorietà e l'esperienza nel mondo dello spettacolo, questi personaggi non sono riusciti a superare i provinati per entrare nel cast ufficiale del talent show.

Denny Méndez

Guenda Goria

Jonathan Kashanian

Manuela Villa

Maria Monsè

Milena Miconi

Samuel Peron

I dieci concorrenti di Tale e Quale Show 2025

Dopo settimane di indiscrezioni, Carlo Conti ha finalmente svelato i nomi dei concorrenti che saliranno sul palco del Talent Show sotto gli occhi attenti dei tre giurati: Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi.