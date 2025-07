Tale e Quale Show 2025: chi sono i concorrenti della nuova edizione, tra ex Grande Fratello e ritorni

Tra VIP che tornano e qualche incursione dalle passate edizioni del Grande Fratello, Carlo Conti ha annunciato il cast che si metterà in gioco nella prossima edizione di Tale e Quale Show, in partenza a settembre

Tale e Quale Show 2025 aprirà ufficialmente i battenti venerdì 26 settembre su Rai 1, così, puntuale come ogni estate, Carlo Conti ha condiviso poche ore fa l'elenco definitivo dei concorrenti che in autunno vedremo sfidarsi a colpi di imitazioni canore più o meno riuscite.

Tale e Quale Show: il cast dell'edizione 2025

Non manca naturalmente la quota Grande Fratello, che nella prossima edizione sarà rappresentato da Pamela Petrarolo, e non mancheranno neppure i ritorni: quello di Gabriele Cirilli, che è ormai parte del cast fisso, ma soprattutto quello di Carmen Di Pietro, croce e delizia del giudice Cristiano Malgioglio già nella precedente edizione.

Ecco tutto l'elenco di nomi:

Pamela Petrarolo

Le Donatella

Marina Valdemoro Maino

Antonella Fiordelisi

Carmen Di Pietro

Samuele Cavallo

Gianni Ippoliti

Tony Maiello

Beppe Quintale

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli

Anche nell'edizione 2025 non mancheranno i cantanti professionisti in gara, come Tony Maiello e le sorelle Giulia e Silvia Provvedi, in arte Le Donatella, ma il cast promette risate assicurate con il comico Beppe Quintale, Carmen Di Pietro e con la coppia di attori e amici anche nella vita formata da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli.

Altro conduttore in forza al programma sarà Gianni Ippoliti, mentre la modella Antonella Fiordelisi è ormai un volto assai noto per chi conosce bene il mondo dei reality. Direttamente dai social, invece, la youtuber e TikToker Marina Valdemoro Maino.

Chi sono i giudici di Tale e Quale Show 2025

Se perfino nel cast dei concorrenti non è certo completamente nuovo di zecca, allo stesso modo è lecito non aspettarsi cambiamenti al tavolo dei giudici. E infatti anche nel 2025 saranno ancora tre (almeno quelli fissi) e saranno ancora quelli visti lo scorso anno: Alessia Marcuzzi (per cui Tale e Quale al momento rappresenta il solo impegno in RAI), Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello.

Non è stata confermata, invece, l'eventuale presenza di un quarto giudice misterioso, come negli scorsi anni, che verrà rivelato solo a inizio puntata.

Salvo imprevisti, Tale e Quale Show farà compagni al pubblico di Rai 1 il venerdì sera, per 8 settimane di fila, con finale prevista a metà novembre.