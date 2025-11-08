Tale e Quale Show 2025, chi ha vinto l'edizione? Ecco la classifica finale

Tale e Quale Show 2025 ha chiuso i battenti: venerdì 7 novembre è andata in onda l'ultima puntata che naturalmente decretato il vincitore dell'intera edzione. Chi tra i 10 concorrenti è riuscito a portare a casa il nuovo titolo?
In giuria come sempre Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Ospiti della serata Orietta Berti, in qualità di quarto giudice, e Nicola Savino.
Chi è il vincitore di Tale e Quale Show 2025?
Tony Maiello, con la sua imitazione di Gigi D'Alessio, ha vinto la puntata finale dello show di Rai 1 condotto da Carlo Conti ma anche l'intera edizione. Dopo essersi aggiudicato la puntata iniziale, il cantante partenopeo non era più riuscito ad arrivare al primo posto, finendo però sempre nei primi posti delle classifiche provvisorie.
E accumulando dunque punti preziosi in vista della classifica finale:
-
Tony Maiello con 390 punti
-
Samuele Cavallo con 369 punti
-
Pamela Petrarolo con 367 punti
-
Insinna & Cirilli con 356 punti
-
Antonella Fiordelisi con 332 punti
-
Maryna con 331 punti
-
Peppe Quintale con 330 punti
-
Le Donatella con 309 punti
-
Gianni Ippoliti con 233 punti
-
Carmen Di Pietro con 171 Punti
Tutte le esibizioni della finale di Tale e Quale Show 2025
Se c'è qualcosa che in questa edizione ha sorpreso è stata la presenza quasi fissa, nei primi posti della classifica, di Gabriele Cirilli, da anni "quota comica" dello show canoro di Carlo Conti, questa volta in coppia con l'amico Flavio Insinna (che, si vocifera, potrebbe tornare presto in RAI come conduttore di Ok! Il prezzo è giusto).
Grande rimonta anche di Peppe Quintale, che ha invertito la rotta con la vittoria della quarta puntata, arrivata dopo settimane passate al fondo della classifica.
Durante la finale a lui è toccato Tom Jones, mentre a Insinna e Cirilli ancora un'inedita coppia. Ecco le imitazioni viste ieri sera:
-
Pamela Petrarolo - Amami di Emma Marrone
-
Le Donatella - La notte è piccola delle Gemelle Kessler
-
Samuele Cavallo - Always di Bon Jovi
-
Antonella Fiordelisi - Fuorilegge di Rose Villain
-
Carmen Di Pietro - Ancora ancora ancora di Mina
-
Flavio Insinna e Gabriele Cirilli - Nun je da' retta Roma come Gigi Proietti e Claudio Villa
-
Gianni Ippoliti - Danzando danzando di Cristiano Malgioglio
-
Tony Maiello - Non dirgli mai di Gigi D'Alessio
-
Peppe Quintale - Delilah di Tom Jones
-
Maryna - Fiesta di Raffaella Carrà
E come è finita, oltre alla classifica finale? Ecco la classifica di puntata:
-
Tony Maiello con 83 punti
-
Peppe Quintale con 75 punti
-
Insinna & Cirilli con 64 punti
-
Samuele Cavallo con 57 punti
-
Antonella Fiordelisi con 56 punti
-
Pamela Petrarolo con 52 punti
-
Le Donatella con 49 punti
-
Maryna con 48 punti
-
Gianni Ippoliti con 35 punti
-
Carmen Di Pietro con 25 Punti