Tale e Quale Show 2025, chi ha vinto l'edizione? Ecco la classifica finale

Ieri sera è andata in onda su Rai 1 la finale di Tale e Quale Show 2025, che oltre a decretare il vincitore di puntata ha anche eletto il campione dell'edizione: ecco la classifica finale

Tale e Quale Show 2025 ha chiuso i battenti: venerdì 7 novembre è andata in onda l'ultima puntata che naturalmente decretato il vincitore dell'intera edzione. Chi tra i 10 concorrenti è riuscito a portare a casa il nuovo titolo?

In giuria come sempre Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Ospiti della serata Orietta Berti, in qualità di quarto giudice, e Nicola Savino.

Chi è il vincitore di Tale e Quale Show 2025?

Tony Maiello nella prima puntata di Tale e Quale Show 2025

Tony Maiello, con la sua imitazione di Gigi D'Alessio, ha vinto la puntata finale dello show di Rai 1 condotto da Carlo Conti ma anche l'intera edizione. Dopo essersi aggiudicato la puntata iniziale, il cantante partenopeo non era più riuscito ad arrivare al primo posto, finendo però sempre nei primi posti delle classifiche provvisorie.

E accumulando dunque punti preziosi in vista della classifica finale:

Tony Maiello con 390 punti

Samuele Cavallo con 369 punti

Pamela Petrarolo con 367 punti

Insinna & Cirilli con 356 punti

Antonella Fiordelisi con 332 punti

Maryna con 331 punti

Peppe Quintale con 330 punti

Le Donatella con 309 punti

Gianni Ippoliti con 233 punti

Carmen Di Pietro con 171 Punti

Tutte le esibizioni della finale di Tale e Quale Show 2025

Se c'è qualcosa che in questa edizione ha sorpreso è stata la presenza quasi fissa, nei primi posti della classifica, di Gabriele Cirilli, da anni "quota comica" dello show canoro di Carlo Conti, questa volta in coppia con l'amico Flavio Insinna (che, si vocifera, potrebbe tornare presto in RAI come conduttore di Ok! Il prezzo è giusto).

Grande rimonta anche di Peppe Quintale, che ha invertito la rotta con la vittoria della quarta puntata, arrivata dopo settimane passate al fondo della classifica.

Durante la finale a lui è toccato Tom Jones, mentre a Insinna e Cirilli ancora un'inedita coppia. Ecco le imitazioni viste ieri sera:

Pamela Petrarolo - Amami di Emma Marrone

Le Donatella - La notte è piccola delle Gemelle Kessler

Samuele Cavallo - Always di Bon Jovi

Antonella Fiordelisi - Fuorilegge di Rose Villain

Carmen Di Pietro - Ancora ancora ancora di Mina

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli - Nun je da' retta Roma come Gigi Proietti e Claudio Villa

Gianni Ippoliti - Danzando danzando di Cristiano Malgioglio

Tony Maiello - Non dirgli mai di Gigi D'Alessio

Peppe Quintale - Delilah di Tom Jones

Maryna - Fiesta di Raffaella Carrà

E come è finita, oltre alla classifica finale? Ecco la classifica di puntata: