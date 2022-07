Patrizia Pellegrino: rivela “Tale e Quale Show? Non sono stata presa”

Patrizia Pellegrino è stata bocciata ai provini per Tale e Quale Show: la showgirl campana non parteciperà alla nuova edizione del programma di Carlo Conti. A rivelarlo è stata la stessa Pellegrino rispondendo alle domande dei suoi follower su Instagram.

La dodicesima edizione di Tale e Quale Show partirà quest'anno il 30 settembre, tra i possibili concorrenti ci potrebbero essere ex gieffini come Davide Silvestri e Alex Belli, come ha rivelato Dagospia, mentre TV Blog ha parlato di Jessica, Lulú e Clarissa Selassié. I fan di Patrizia Pellegrini speravano di vedere anche la showgirl al talent show di Rai 1, ma purtroppo non è andata così.

La Pellegrino nelle ultime ore ha aperto un box di domande su Instagram, ad un follower che le ha chiesto se c'erano novità su Tale e Quale Show, Patrizia ha risposto "No, purtroppo no. Ma incrociamo le dita per l'anno prossimo. Ritenterò. MAI FERMARSI". La showgirl ha quindi intenzione di riprovarci, del resto Stefania Orlando lo scorso anno aveva raccontato che prima di essere ammessa al talent era stata bocciata per ben due anni.

I follower hanno fatto anche altre domande relative ai reality, Patrizia ha detto che L'Isola dei famosi per lei è un capitolo chiuso "No. Né con mia figli né senza. Un'esperienza troppo dura. Non ho più l'età... e ho un rene solo".

La Pellegrino invece sarebbe disposta a ritornare nella casa del Grande Fratello, la showgirl ha partecipato al reality nella sesta edizione rimanendoci per 85 giorni. "Io non sarei contraria a rifare il Grande Fratello - ha affermato - ma di sicuro ci vorranno un anno o due di spacco. Perché non è che si riprendono i personaggi ogni anno se no la gente si stufa. Anche se a me mi avete visto poco, ma ci vuole un po' di tempo. Vedremo se l'anno prossimo Alfonso potrebbe ripensarci".