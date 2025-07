Tale e Quale Show 2025: tra i concorrenti anche ex Miss Italia e volti da reality

Sta per tornare su Rai 1 uno degli show più amati dal pubblico: Tale e Quale Show. Il varietà condotto da Carlo Conti, in onda dal 2012, è pronto a ripartire a settembre con una nuova stagione ricca di sorprese, imitazioni e spettacolo. Mentre cresce l'attesa per l'annuncio ufficiale del cast, previsto per la fine di luglio, iniziano a circolare le prime indiscrezioni sui volti che potrebbero salire sul palco.

I nomi più chiacchierati: tra provini e indiscrezioni

Secondo fonti come Hit, Dagospia e il giornalista Gabriele Parpiglia, diversi personaggi noti dello spettacolo avrebbero già sostenuto i provini per entrare nel cast del programma. Tra i nomi più chiacchierati spuntano quello del comico Beppe Quintale, il ballerino professionista Samuel Peron, l'ex concorrente del Grande Fratello Jonathan Kashanian e la showgirl Milena Miconi.

Non mancano le presenze femminili interessanti: tra le papabili concorrenti ci sarebbero la cantante Manuela Villa, l'ex Miss Italia Denny Mendez, prima vincitrice afroamericana del titolo. Un altro nome in lizza è quello di Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta, anche lei già avvezza al mondo televisivo.

Shaila Gatta

Dall'universo dei reality arrivano due nomi fortemente legati al Grande Fratello: Shaila Gatta, ex velina e ballerina, e la conduttrice Maria Monsè, che sembra molto vicina alla conferma. Potrebbe esserci anche un gradito ritorno in TV per Sabina Stilo, storica showgirl degli anni '90, che aspirerebbe a rimettersi in gioco con una nuova immagine.

Infine, tra i candidati spiccano la cantante Mavi, nota per le sue partecipazioni a Made in Sud e vicina artisticamente a Nino D'Angelo, e le gemelle Provvedi - conosciute dal pubblico come le Donatella - che potrebbero regalare agli spettatori performance sorprendenti.

Il panel di esperti

La giuria è stata confermata in toto, quindi anche nella prossima edizione vedremo Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi, che in autunno condurrà The Traitors Italia e lo scorso anno ha preso il posto di Loretta Goggi, che ha abbandonato dopo dodici anni il programma. Come sempre, in ogni puntata ci sarà il quarto giurato a rotazione.