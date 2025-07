Tale e Quale Show: chi salirà sul palco nel 2025? I primi tre nomi in lizza per il cast

Carlo Conti scalda i motori per l'annuncio dei nuovi concorrenti del talent show di Rai 1: chi saranno i volti storici e gli outsider pronti a stupire?

Anche quest'anno l'attesa per il cast di Tale e Quale Show si fa sentire. Il varietà di Rai 1 condotto da Carlo Conti tornerà a settembre, ma già da ora iniziano a circolare voci su chi calcherà il palco trasformandosi letteralmente - con trucco, voce e costumi - nei grandi della musica internazionale.

Una showgirl anni '90 cerca il bis televisivo

Il cast della scorsa edizione di Tale e Quale Show

Potrebbe essere il momento del ritorno per una protagonista degli anni '90 che da tempo manca dal piccolo schermo. Dopo aver calcato i palchi di Bellezze al Bagno e La Sai l'Ultima, ha sostenuto un provino per Tale e Quale Show e spera in un sì da parte di Carlo Conti. Nella vita privata è legata a un nome noto della politica laziale, ma ora punta tutto sulla sua seconda vita artistica. Di chi stiamo parlando? Di Sabina Stilo.

Una voce neomelodica pronta a stupire in prima serata

Tra i rumor più insistenti c'è quello su una cantante neomelodica napoletana che ha già fatto capolino a Made in Sud e tentato l'ingresso nella scuola di Amici: Mavi. Secondo Gabriele Parpiglia, infatti, la beniamina di Nino d'Angelo avrebbe superato i provini senza intoppi, ma la conferma deve ancora arrivare.

Un volto amato dai reality in lista d'attesa

Tra i candidati lista di attesa, per così dire, spunta anche Jonathan Kashanian, vincitore del Grande Fratello 5 e volto ormai familiare della TV. Dopo aver conquistato il pubblico con ironia e stile, Kashanian ha sostenuto il provino per Tale e Quale Show, ma il suo nome non è ancora stato confermato. A rivelarlo è stata Deianira Marzano, che però lascia intendere che l'annuncio ufficiale sia imminente.

Il sogno (mai spento) di Patrizia Pellegrino

Patrizia Pellegrino

Tra i grandi esclusi delle scorse edizioni c'è lei, Patrizia Pellegrino, che nel 2022 aveva confessato la sua delusione affermando: "Stavolta ho pianto". Ma non ha mai smesso di provarci. I fan sperano che questa possa essere finalmente la sua occasione per scatenarsi sul palco accanto a Malgioglio. Carlo Conti la accontenterà?

Quando ci sarà l'annuncio del cast della nuova edizione

Come ogni anno, sarà Instagram a fare da palcoscenico virtuale per l'annuncio ufficiale del cast. La data? Probabilmente tra pochi giorni. Tale e Quale Show è pronto a tornare in prima serata su Rai 1: chi ci sorprenderà quest'anno?