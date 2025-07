Alessia Marcuzzi guida The Traitors Italia: un reality psicologico tra tradimenti e alleanze su Prime Video

Un gruppo di personaggi famosi si sfida in un reality psicologico dove la fiducia è tutto, ma nulla è come sembra. Sei episodi carichi di colpi di scena girati in Trentino, con una Marcuzzi inedita.

Alessia Marcuzzi è pronta a sorprendere il pubblico con un nuovo e intrigante progetto televisivo: The Traitors Italia, la versione italiana dell'acclamato reality psicologico già diventato fenomeno globale. Dopo anni alla guida di programmi cult come Grande Fratello e L'Isola dei Famosi, la conduttrice torna nel mondo del reality show, ma questa volta in una veste inedita, più misteriosa e meno materna, come lei stessa ha dichiarato.

Prodotto da Fremantle Italia in collaborazione con la Trentino Film Commission per Amazon MGM Studios, The Traitors Italia debutterà il prossimo autunno in esclusiva su Prime Video, con sei episodi girati lo scorso novembre in Trentino , in una magione suggestiva che farà da sfondo a un gioco ad alta tensione.

Il cast del reality psicologico

Il format, nato nei Paesi Bassi e oggi adattato in oltre 25 nazioni, mescola suspense, strategia e psicologia. Protagonisti dell'edizione italiana sono volti noti del mondo dello spettacolo come Michela Andreozzi, Paola Barale, Filippo Bisciglia, Giancarlo Commare, Giuseppe Giofrè, Pierluca Mariti, Tess Masazza, Alessandro Orrei, Mariasole Pollio, Raiz, Aurora Ramazzotti, Daniele Resconi, Rocco Tanica e Yoko Yamada.

Giuseppe Giofrè nel cast di The Traitors Italia

Cos'è The Traitors Italia

Il gioco si basa su una doppia identità dei partecipanti: da una parte i leali, impegnati in missioni di gruppo per accumulare un montepremi in denaro; dall'altra i traditori, scelti dagli autori e nascosti tra loro, pronti a sabotare ogni strategia per conquistare l'intero bottino. La tensione cresce episodio dopo episodio, con alleanze, sospetti e colpi di scena che metteranno a dura prova la fiducia reciproca e l'intuito dei concorrenti.

Alessia Marcuzzi, entusiasta per questa nuova avventura, ha commentato durante la conferenza stampa di presentazione: "Mi sono riscoperta in una nuova veste. Di solito sono molto accogliente, ma stavolta è stato diverso. È una bella sfida, mi è piaciuto molto."

Le altre novità Prime Video

The Traitors Italia si inserisce nel palinsesto delle nuove uscite Prime Video per la stagione autunnale 2025, presentate recentemente durante gli eventi estivi della piattaforma. Tra gli altri titoli annunciati figurano anche la sesta stagione di LOL (e la sua versione Halloween), la seconda stagione di Red Carpet - Vip al tappeto.

L'originale Holiday Crush, che vede i The Jackal - Fabio Balsamo, Gianluca Fru, Aurora Leone e Ciro Priello - commentare in modo ironico e dissacrante le vacanze di un gruppo di giovani, con ospiti speciali come Emma Galeotti, La Pina & Diego e Cristina D'Avena. Tra i più attesi show c'è Roast in Peace, dove quattro vip Selvaggia Lucarelli, Roberto Saviano, Elettra Lamborghini e Francesco Totti, saranno commemorati nel giorno del loro funerale da una serie di comici e dall'officiante Michela Giraud.