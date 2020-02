Taika Waititi e Jude Law in trattative con Showtime per una nuova miniserie

Taika Waititi e Jude Law stanno discutendo con il network Showtime per la miniserie The Auteur, pensata come una divertente satira sull'industria cinematografica americana.

Taika Waititi e Jude Law sono in trattative con Showtime per The Auteur. La miniserie dovrebbe essere una satira sul mondo dell'industria cinematografica, i due artisti sarebbero rispettivamente sceneggiatore e protagonista del progetto.

Showtime sta rinnovando il suo palinsesto in vista della fine di alcune delle sue serie storiche come Homeland, Shameless e Ray Doonovan, e tra le nuove produzioni che il network sta sviluppando figurano Halo, Mr. Ripley e la miniserie The President Is Missing.

Ora il network, di proprietà della CBS, ha deciso di sedersi a tavolino con Taika Waititi per sviluppare questo nuovo progetto di cui si sa ancora molto poco. The Auteur, scritta dallo stesso regista neozelandese, dovrebbe essere una satira sul mondo dell'industria cinematografica di Hollywood raccontata attraverso gli occhi di un eccentrico regista, interpretato da Jude Law. Secondo alcune fonti, Taika Waititi e Peter Warren saranno gli sceneggiatori della miniserie, il fresco premio Oscar dovrebbe dirigerne almeno un episodio oltre ad esserne il produttore esecutivo.

Per il piccolo schermo, Taika Waititi ha diretto recentemente l'ottavo episodio della serie The Mandalorian, oltre ad alcuni episodi di What We Do in the Shadows, basata sul film omonimo, scritto, diretto ed interpretato dallo stesso regista.

Vincitore agli ultimi Oscar per la sceneggiatura di Jojo Rabbit, Waititi è attualmente impegnato nella post-produzione di Next Goal Wins con Michael Fassbender. Il suo prossimo film sarà Thor: Love and Thunder della Marvel, quarto capitolo del franchise basato sul il dio del tuono. Jude Law, dopo The New Pope, tornerà sul piccolo schermo con la serie The Third Day che debutterà il prossimo maggio sulla HBO.