Sylvester Stallone vende il suo SUV personalizzato ad un prezzo da capogiro

Poche settimane dopo essere stato messo sul mercato, il SUV Cadillac Escalade che nel 2019 è stato personalizzato e acquistato da Sylvester Stallone, è stato venduto ad oltre 300.000 dollari.

Il Suv Cadillac Escalade di Sylvester Stallone

L'interprete e regista di Rocky ha infatti scelto di dire addio alla sua auto speciale, realizzata da Becker Automotive Design, negozio con sede in California specializzato nel produrre veicoli modificati secondo il gusto (ed il patrimonio) dei suoi clienti, spesso grandi celebrità dello show business internazionale.

Spiegando il motivo che l'ha spinto a prendere questa decisione, Sylvester Stallone ha dichiarato: "Ho ordinato il mio Becker ESV per uno scopo specifico. Tuttavia, la mia esigenza riguardo questo è cambiata di recente, e non ho più bisogno di questo bellissimo veicolo. Mi è piaciuto progettare personalmente gli interni di lusso con Howard Becker. L'elettronica di bordo e la qualità di guida non sono seconde a nessuno. Spero che il nuovo proprietario possa ricavare anni di utilizzo soddisfacente da questa Becker Cadillac ESV".

Si tratta di un SUV Cadillac Escalade che Becker ha personalizzato per la star di Rambo e che è stato recentemente messo in vendita sul sito web del negozio. La sfarzosa automobile è stata allungata di circa 50 centimetri ed è così ben arredato da funzionare come fosse una piccola casa a quattro ruote.

Il Suv Cadillac Escalade di Sylvester Stallone: l'interno dell'auto

Ricordiamo che all'inizio dell'anno, anche un campione dello sport aveva deciso di vendere la propria Cadillac personalizzata, ovvero Tom Brady. Ciò che accomuna la sua auto e quella venduta da Stallone è sicuramente il lusso che caratterizza l'abitacolo interno dei due mezzi. Nel caso di Sly, i sedili sono stati sostituiti da alcune vere e proprie poltrone reclinabili. Trova poi spazio una panca che si apre e si chiude a seconda delle proprie esigenze, nonché una serie di schermi LCD: uno davanti da 43 pollici, ed altri più piccoli da 12 pollici nella parte posteriore dell'automobile.

Viaggiando con questa Cadillac si potrà inoltre sfruttare la possibilità di collegarsi ad internet attraverso un router con specifiche militari con due schede SIM che assicurano una connettività Internet senza interruzioni, oppure ascoltare film o brani preferiti con un sistema audio Dolby Digital 7.1 ed un processore audio digitale Crestron. Ci sono poi delle tendine che garantiscono la privacy anche quando si è circondati da una folla di fan adoranti. Insomma, una vera e propria meraviglia dell'automobilismo che è stata acquistata soltanto poche settimane dopo essere finita sul mercato, ad un prezzo di 350.000 dollari, 50mila in più rispetto a quanto era stata venduta l'auto di Tom Brady.