Sylvester Stallone: Tulsa King potrebbe chiudere la sua carriera come attore

In una recente intervista Sylvester Stallone ha accennato al suo futuro sia davanti la macchina da presa sia dietro, e sembra proprio che Tulsa King potrebbe concludere il suo percorso come attore.

Tutti conosciamo la storia di Sylvester Stallone, il percorso che da un sogno lo ha trasformato in una star mondiale. Nel corso di una recente intervista con indiewire.com l'attore ha però accennato a un suo ritiro "davanti la macchina da presa" e a un proseguimento come regista e sceneggiatore.

Tulsa King: Sylvester Stallone in una scena

Quando è stato chiesto a Sylvester Stallone se al momento sta lavorando a progetti da dirigere e recitare, l'attore non ha negato la cosa senza menzionare la recitazione. Ha nominato le cose su cui sta lavorando o su cui vorrebbe lavorare come Poe, il film biografico sul noto scrittore e Tenderloin, un nuovo show televisivo: "Ma dubito in un ritorno dal punto di vista della recitazione. Penso che questo [Tulsa King] potrebbe essere il mio canto del cigno".

La serie Tulsa King è stata creata da Taylor Sheridan. Si tratta di un dramma poliziesco che segue Dwight Manfredi, un leader mafioso appena uscito di prigione, che viene esiliato da New York e inizia a costruirsi un proprio gruppo nella città di Tulsa.