Sylvester Stallone: lo spot pubblicitario vintage è assurdamente "salsiccioso" (VIDEO)

A Sylvester Stallone sui social piace pubblicare throwback di ogni tipo, e uno dei suoi ultimi post è all'insegna della nostalgia evocata da un bizzarro spot giapponese girato negli anni '90. Il prodotto da pubblicizzare? Würstel!

"Hot dog e golf sono un'accoppiata che rendono davvero strana la giornata!" scrive l'attore nella caption del video postato su Instagram che lo vede in tenuta da golf, intento a mandare la palla in buca, mentre sullo schermo si alternano immagini del campo e altre di "squisiti" wrüstel, gli stessi che al termine della partita Stallone finirà col gustarsi soddisfatto.

Già, perché quale prodotto fareste pubblicizzare all'interprete di Rocky e Rambo, altrimenti? Pollo fritto? Beh, spulciando su internet, si trova anche quello...

Come noterete la marca è la stessa, e sembra anzi che si tratti di un sequel dello spot precedente. Qui però siamo in un contesto decisamente più formale, con Stallone in smoking, mentre tiene in mano un mazzo di rose. Questa volta non lo vediamo assaggiare il prodotto pubblicizzato, ma ci fidiamo del suo buon gusto... Almeno crediamo.

E almeno per oggi, la nostra dose di salsicciosità noi l'abbiamo raggiunta. Voi che dite?