Sylvester Stallone: 'Senza la statua di Rocky, Adele non avrebbe comprato la mia casa'

Sylvester Stallone ha svelato i dettagli del retroscena dell'acquisto della sua villa di Los Angeles da parte di Adele avvenuto l'anno scorso. Durante un'intervista con il Wall Street Journal, Stallone ha rivelato che, dopo la vendita, era intenzionato a portarsi via la statua di Rocky che si affaccia sulla piscina della sua ex casa. Ma Adele aveva in mente un piano diverso: voleva tenere la statua per sé. Stallone ha detto che la cantante gli avrebbe detto: "Senza la statua, l'affare salta".

TMZ ha riferito all'inizio di questo mese che Adele starebbe rinnovando completamente la villa acquistata per 58 milioni. Sylvester Stallone ha finito per lasciarle tenere la statua del suo personaggio più celebre, il pugile Rocky Balboa. "Mi piace quello che sta facendo, la sta rendendo stupenda" ha aggiunto.

Il mito di Rocky

Uscito nel 1976, Rocky, diretto da John G. Avildsen, ha lanciato la fama immortale di Sylvester Stallone. Rocky ha conquistato tre Oscar, incluso quello per il miglior film, battendo rivali come Taxi Driver, Quinto potere, Tutti gli uomini del presidente e Questa terra è la mia terra, e Stallone è stato nominato come miglior attore. Nel 2016, ha ricevuto una nomination come miglior attore non protagonista quando ha ripreso il ruolo di Rocky nello spinoff Creed.