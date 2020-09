Sylvester Stallone: è morta sua madre Jackie Stallone, aveva 98 anni

La madre di Sylvester Stallone, Jackie Stallone è morta il 21 settembre 2020 all'età di 98 anni. Personaggio sopra le righe, nel corso degli anni era stata astrologa televisiva, ma era apparsa anche nell'originale programma tv GLOW: Gorgeous Ladies of Wrestling che poi ha ispirato la serie Netflix. Oltre a Sylvester, Jackie aveva avuto altri due figli, Frank Stallone e Toni D'alto.

Nata il 29 novembre 1921, Jaqueline Labofish - questo era il nome da nubile di Jackie - sposò Frank Stallone sr. nel 1945 per poi divorziare nel 1957, ma decise di mantenere il cognome Stallone, considerato che aveva dato già alla luce due figli durante il loro matrimonio, Sylvester e Frank. In seguito si sposerà altre due volte, prima con Anthony Filiti (il padre dell'attrice Toni D'Alto, scomparsa nel 2012 a causa di un tumore) e poi con il medico Stephen Marcus Levine. Il nipote più grande di Jackie, Sage Stallone, morì improvvisamente lo stesso anno della scomparsa di Toni.

La vita di Jackie Stallone è stata piuttosto avventurosa, almeno stando ai dettagli rilasciati nelle varie interviste concesse nel corso degli anni. Parliamo di un personaggio sopra le righe che qualche anno fa dichiarò di avere appena 61 anni, solo un anno in più di quanti ne avesse suo figlio Sylvester Stallone all'epoca.

Sappiamo che la famiglia Stallone ha vissuto per un periodo con il celebre bodybuilder Charles Atlas e questo ha contribuito a far nascere in Sylvester l'interesse per il fitness che avrebbe fatto la sua fortuna cinematografica. Jackie ha condotto uno show televisivo di fitness e in seguito ha aperto una sua palestra solo per donne. Prima ancora aveva lavorato come parrucchiera, artista circense e corista in un nightclub.

Jackie Stallone ha continuato ad avere una vita attiva anche dopo i novant'anni: fino a qualche mese fa continuava a postare video dei suoi workout su Instagram. Il suo ultimo post, risalente a otto settimane fa, era una foto di Sylvester Stallone con il suo cane Butkus (che era apparso accanto all'attore in Rocky).

Negli anni '80 Jackie Stallone era stata trailer e promoter per il programma televisivo GLOW, che poi ha ispirato l'omonima serie Netflix, mentre nel decennio successivo si affermò come astrologa, con diverse apparizioni televisive e libri pubblicati e una linea telefonica a pagamento dedicata ai consulti.