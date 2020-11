Sylvester Stallone: sua moglie interrompe le riprese del suo nuovo film (VIDEO)

Come testimonia un video condiviso sui social da Sylvester Stallone, sua moglie Jennifer Flavin ha interrotto le riprese del suo nuovo film, Samaritan, in cui interpreta un supereroe.

Sylvester Stallone ha condiviso un video nel quale mostra il momento in cui sua moglie, Jennifer Flavin, ha interrotto le riprese di Samaritan, suo nuovo film che uscirà nel 2021 e che lo vedrà interpretare un supereroe in fuga.

Alla veneranda età di 74 anni, Sylvester Stallone continua a dimostrare tutta la propria voglia di mettersi in gioco, prendendo parte a numerosi progetti cinematografici. Di recente, i fan dell'attore hanno accolto con entusiasmo la notizia di un suo coinvolgimento in Suicide Squad: Missione Suicida, il film che lo vedrà riunirsi a James Gunn che già lo aveva diretto in Guardiani della Galassia Vol. 2. Inoltre, Stallone ha lavorato alla director's cut di Rocky IV, per permettere ai numerosi fan della saga di godersi la versione estesa del film del 1985. Nelle ultime settimane, poi, Sly è stato impegnato sul set di Samaritan, film che lo vedrà interpretare un supereroe in fuga. Tanta è la curiosità riguardo questo progetto ed ecco perché l'attore ha scelto di tenere aggiornati i suoi fan attraverso i social, condividendo anche simpatici momenti avvenuti durante le riprese del film.

Proprio nelle scorse ore, ad esempio, Sylvester Stallone ha pubblicato un filmato in cui lo vediamo mentre gira una scena del film, con tanto di battute recitate. Tuttavia, l'intensità del momento viene spezzata a causa di una chiamata inaspettata di sua moglie, Jennifer Flavin, come dimostra lo stesso attore che, sorridendo, mostra lo schermo del suo cellulare mentre squilla.

Insomma, puoi chiamarti anche Sylvester Stallone e trovarti sul set a registrare un film che probabilmente guadagnerà milioni e milioni di dollari nel mondo, ma se tua moglie telefona non puoi non rispondere. D'altronde, l'attore ha più volte fatto capire quanto sia stata e continui ad essere determinante la presenza di Jennifer nella sua vita, privata e professionale, basti pensare a quanto abbia contribuito la donna nella sua scelta di tornare ad interpretare Rocky Balboa in Creed di Ryan Coogler.

Per quanto riguarda Samaritan, ricordiamo che la produzione aveva già avuto inizio nelle prime settimane del 2020, prima che tutti i set venissero bloccati, ma si sono concluse soltanto di recente. Il film racconta la storia di un giovane ragazzo che scopre che un supereroe, che si pensava fosse scomparso dopo un'enorme battaglia decenni prima, è in realtà ancora in circolazione. L'uscita è prevista per il 4 giugno 2021.