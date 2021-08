Sylvester Stallone immagina King Shark sul set de Lo Squalo di Spielberg (FOTO)

Sylvester Stallone ha condiviso una foto in cui King Shark è insieme ai protagonisti de Lo Squalo in una delle scene del film di Steven Spielberg.

King Shark, tra le star di The Suicide Squad - Missione Suicida, è uno dei protagonisti de Lo Squalo di Steven Spielberg nella foto condivisa sui social da Sylvester Stallone. L'attore di Rocky è il doppiatore ufficiale dell'amato personaggio nel nuovo film di James Gunn.

The Suicide Squad - Missione Suicida, tra le uscite cinematografiche più attese, è finalmente arrivato nelle sale. Il nuovo film diretto da James Gunn ha conquistato pubblico e critica, donando una ventata di freschezza all'universo DC. Una delle note più positive del lungometraggio è senza dubbio King Shark, il personaggio doppiato da Sylvester Stallone, divenuto sin da subito un idolo dei social e, di conseguenza, il protagonista di numerosi meme e simpatici fotomontaggi. Uno di questi è finito di recente proprio sul profilo social di Stallone, il quale ha deciso di omaggiare con un'unica immagine sia il suo personaggio DC che Lo squalo di Steven Spielberg.

La foto in questione mostra Roy Scheider, Robert Shaw e Richard Dreyfuss in una delle scene del film basato sull'omonimo romanzo di Peter Benchley. Sull'imbarcazione, mentre loro si guardano intorno per cercare lo squalo, c'è anche King Shark. Insomma, un'immagine esilarante che ha subito raccolto un gran numero di interazioni su Instagram. Questa non è la prima volta che il personaggio DC viene ricollegato all'opera di Spielberg. Nei giorni scorsi, un artista digitale australiano ha condiviso una nuova versione della storica locandina del film:

Per quanto riguarda Sylvester Stallone, di recente l'attore ha confermato la produzione di The Expendables 4, il nuovo film della saga de I Mercenari che lo vede protagonista insieme ad altre star del cinema d'azione, tra cui Arnold Schwarzenegger e Mel Gibson. The Suicide Squad - Missione Suicida rappresenta invece il sequel del film del 2016 diretto da David Ayer. Il cast del film comprende Margot Robbie, Viola Davis, Jai Courtney, Joel Kinnaman, Sean Gunn, Nathan Fillion, Taika Waititi, Michael Rooker, e Idris Elba. Inoltre, ci saranno anche David Dastmalchian, John Cena, Joaquin Cosio, Mayling NG, Flula Borg, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland.