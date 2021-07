Sylvester Stallone posa con le tre statuarie figlie e scherza: "Voglio che smettano di crescere"

Sylvester Stallone, 75 anni compiuti da poco, posa con le tre altissime figlie Sophia, 24 anni, Sistine, 23 anni, e Scarlet, 19 anni, avute dalla moglie Jennifer Flavin Stallone augurandosi scherzosamente che "smettano di crescere".

L'occasione è di quelle che contano. Le tre sorelle hanno partecipato al red carpet del thriller Midnight in the Switchgrass, che vede Sistine Stallone nel cast a fianco di Bruce Willis, Megan Fox ed Emile Hirsch.

Per celebrare l'evento glamour, Sistine indossa un miniabito verde smeraldo, mentre le sorelle Sophia e Scarlet hanno optato per minigonne nere. Sylvester Stallone posa in mezzo a loro in abiti casual.

"Sono un uomo molto molto fortunato ad avere figlie così meravigliose e amorevoli che mi hanno portato solo gioia", ha dichiarato l'orgoglioso padre aggiungendo scherzosamente: "Ora vorrei che smettessero di crescere! Lol".

Il 6 luglio, giorno del suo compleanno, Stallone aveva postato un'altra foto di famiglia, stavolta anche con la moglie, scrivendo:

"E la mia meravigliosa famiglia è il miglior regalo di compleanno che potessi ricevere!!!"