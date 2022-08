Sylvester Stallone sul divorzio da Jennifer Flavin: "No, non ci stiamo lasciando per un cane"

Sylvester Stallone, che sta divorziando Jennifer Flavin, ha recentemente deciso di mettere a tacere le voci che circolano online secondo le quali i due si starebbero lasciando a causa di un cane: "Non è così, la ragione non è così banale"

Essere un attore famoso può essere una cosa complicata visto che, sebbene sia estremamente eccitante dal punto di vista professionale, spesso trasforma la tua vita personale in un reality show: mentre Amber Heard e Johnny Depp continuano a fare notizia per la loro battaglia legale, la star di Rocky ha deciso di rispondere ai rumors sul suo divorzio che sono stati recentemente diffusi online.

La notizia che Stallone e sua moglie stanno divorziando ha scioccato i fan e sul web sono iniziate a circolare voci secondo cui i due si sarebbero divisi perché l'attore avrebbe adottato un nuovo rottweiler chiamato Dwight. Una lite dovuta al cane avrebbe dato vita ad una discussione più ampia, portando alla fine della loro storia.

Sylvester Stallone ha risposto direttamente attraverso TMZ: "Non abbiamo messo fine alla nostra relazione per un motivo così banale. Siamo solo andati in direzioni diverse. Ho il massimo rispetto per Jennifer. La amerò per sempre. È una donna straordinaria. È l'essere umano più straordinario che abbia mai incontrato."