Sylvester Stallone dice addio a The Expendables dopo 12 anni

The Expendables 4 sarà l'ultimo film della saga action con Sylvester Stallone: l'attore ha annunciato il suo addio con un video dal set.

Sylvester Stallone ha annunciato il suo addio alla saga action The Expendables dopo ben 12 anni.

Il progetto prodotto da Lionsgate è arrivato a quota quattro capitoli e l'attore, con un video, ha condiviso l'aggiornamento legato alla sua decisione.

Sylvester Stallone ha dichiarato nel filmato pubblicato sui social: "Questo sarà il mio ultimo giorno di riprese, lo sto apprezzando ed è sempre un po' agrodolce quando è qualcosa a cui sei così legato". La star di The Expendables ha ricordato che sono passati 12 anni dalla produzione del primo film, sottolineando: "Sono pronto a passare il testimone a Jason Statham".

L'interprete di Barney Ross ha quindi ribadito: "La cosa più grandiosa è stata offrire film e intrattenimento in cui, forse, c'è un piccolo messaggio, perché quello che cerco di trasmettere con i miei lungometraggi di successo è il tocco umano. Non tanto l'azione, l'azione si evidenzia da sola, ma si tratta semplicemente di relazionarsi con gli spettatori in un modo che gli permetta di identificarsi con la missione che deve affrontare il personaggio".

Sylvester Stallone ha quindi concluso il suo messaggio ai fan dichiarando: "Sono pronto ad accettare la prossima sfida". Tra i progetti in cui reciterà l'attore nei prossimi mesi dovrebbero esserci Little America, diretto da Rowan Athale, e Samaritan del regista Julius Avery.

The Expendables 4 sarà diretto da Scott Waugh e ha nel cast anche Statham, Dolph Lundgren, Randy Couture, Megan Fox, Andy Garcia e 50 Cent.