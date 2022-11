Sylvester Stallone conferma il ritorno di King Shark: "James Gunn è stato molto generoso"

Dopo il debutto di successo in The Suicide Squad di James Gunn, Sylvester Stallone ha appena confermato che ritornerà nell'Universo DC Comics con King Shark, il super criminale che fece la sua prima comparsa in Superboy (vol. 4) nel novembre del 1994.

Durante una recente intervista di Chris Killian per ComicBook.com, Stallone - che ha interpretato King Shark in The Suicide Squad - Missione Suicida - ha confermato che tornerà a doppiare il personaggio in futuro. Il commento è arrivato dopo che a Stallone è stato chiesto se avrebbe mai lavorato di nuovo con Gunn.

"Sì certo. Penso che James sia stato molto generoso... Io e lui siamo davvero molto legati. Quindi si, se ci sarà un'opportunità lo farò sicuramente... lo adoro, è fantastico", ha spiegato il leggendario attore statunitense, decidendo di non rivelare altri dettagli sul futuro del personaggio.

The Suicide Squad - Missione Suicida: un'immagine di backstage del film

I commenti di Sylvester Stallone arrivano pochi giorni dopo che lo stesso Gunn ha affermato che stava pianificando il futuro dei DC Studios: "Abbiamo l'opportunità di rendere DC il più grande possibile, come dovrebbe essere... è questo il motivo per cui sto facendo questo lavoro... perché so che io e Peter possiamo farlo. Abbiamo trascorso gli ultimi due giorni con un gruppo di alcuni dei migliori pensatori e sceneggiatori del settore, iniziando a delineare un piano per il futuro di tutti questi personaggi."