Sylvester Stallone e Cole Hauser nella serie sul truffatore che ha creato il poker a Las Vegas

Sylvester Stallone e l'universo di Yellowstone tornano a sfiorarsi. Dopo aver collaborato con Taylor Sheridan nella fortunata serie Tulsa King, il divo muscolare unirà le forze con la star Cole Hauser producendo un nuovo show intitolato Blood Aces.

La serie, in fase di sviluppo con MGM Television, promette di esplorare l'ascesa di una figura fuori dal comune legata alle origini di Las Vegas e ai pericoli del mondo dei gangster che ruotava attorno alla neonata capitale del gioco d'azzardo nel deserto del Nevada, come anticipa Deadline.

Cole Hauser in Yellowstone

Cole Hauser interpreterà Benny Binion: chi era?

Blood Aces adatterà il libro di Doug J. Swanson Blood Aces: The Wild Ride of Benny Binion, the Texas Gangster Who Created Vegas Poker. Il progetto è una collaborazione tra la Balboa Productions di Sylvester Stallone, l'American Outlaw Entertainment di Cole Hauser e MGM Television.

Cole Hauser, Rip in Yellowstone interpreterà Benny Binion, un truffatore di Fort Worth che è diventato un magnate dei casinò di Las Vegas e ha fondato le World Series of Poker.

Pubblicato nel 2014, il libro di Swanson ripercorre il percorso di Binion da commerciante di cavalli texano a proprietario di casinò con legami con la mafia. Include documenti governativi un tempo classificati. La serie mostrerà le sue tattiche violente, la manipolazione legale e l'influenza sul poker moderno. I produttori sono attualmente alla ricerca di uno showrunner.

Parlando dello show, Sylvester Stallone ha dichiarato: "Il libro di Douglas J. Swanson cattura l'incredibile vita di Benny Binion, un'icona del New West che è stato un tramite tra molti mondi, alcuni glamour, altri pericolosi, altri loschi, ma tutti intriganti, contribuendo a gettare le basi sia della Las Vegas che conosciamo oggi sia dell'esplosiva popolarità mondiale del poker. Questa è una storia che conquisterà il pubblico, ed è un ruolo perfetto per Cole Hauser. Sono orgoglioso ed emozionato di collaborare con Cole per dare vita a questa storia.".

Cole Hauser ha aggiunto: "Benny Binion è uno dei grandi personaggi del West americano e uno dei più grandi successi del XX secolo, carico di ambizione, visione, coraggio e, come tutti i personaggi controversi, di molti difetti. La sua eredità è innegabile. Il modo in cui l'ha costruita è una storia incredibile che non vediamo l'ora di raccontare".

A breve Sylvester Stallone tornerà a interpretare Dwight Manfredi nella quarta stagione di Tulsa King, mentre Cole Hauser tornerà a interpretare Rip nell'imminente spin-off di Yellowstone, The Dutton Ranch.