Nic Pizzolatto e Matthew McConaughey al lavoro su una nuova serie e Netflix ottiene i diritti del progetto

Il creatore e il protagonista della prima stagione di True Detective sono coinvolti nello show che vede tra le star anche Cole Hauser.

Nic Pizzolatto e Matthew McConaughey collaboreranno nuovamente, dopo il successo di True Detective, in occasione di una nuova serie di cui Netflix si è aggiudicata i diritti.

Il progetto, di cui non è stato svelato il titolo ufficiale potrà contare inoltre sulla produzione di Skydance Sports, dettaglio che fa quindi presupporre una storia ambientata nel mondo dello sport.

I primi dettagli del progetto

Secondo le fonti di The Hollywood Reporter, in corsa per ottenere la possibilità di proporre lo show nel proprio catalogo c'erano Amazon, Apple e Netflix.

Il progetto è ancora in fase di sviluppo e, accanto a Matthew McConaughey, sul set dovrebbe essere impegnato Cole Hauser, conosciuto dal pubblico televisivo grazie a Yellowstone. I due attori avevano recitato insieme già in occasione di La vita è un sogno, con la regia di Richard Linklater, che aveva segnato uno dei loro primi progetti importanti realizzati agli inizi della loro carriera.

Matthew e Cole dovrebbero avere la parte di due fratelli, ma per ora non sono stati annunciati ulteriori dettagli riguardanti la trama.

HBO, invece, dopo i contrasti legati a True Detective e i commenti rivolti da Nic Pizzolatto alla quarta stagione della serie antologica che aveva creato, ha preferito non partecipare alla lotta per i diritti.

I recenti progetti delle star

Tra i recenti progetti con star McConaughey c'è il film The Lost Bus, con la regia di Paul Greengrass. Il lungometraggio, di cui è stato condiviso recentemente online il trailer, si ispira a una storia vera e sarà presentato il 5 settembre al Toronto Film Festival.

Nic Pizzolatto sarà invece presente all'evento cinematografico canadese con Easy's Waltz, lungometraggio che ha scritto e diretto e che vede come star Vince Vaughn e Al Pacino.