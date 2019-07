Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger si sfottono a vicenda in un video virale

Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger e Dolph Lundgren eternamente giovani in un video che sta diventando virale.

Una rimpatriata tra amici a casa di Arnold Schwarzenegger testimoniata da un video con Sylvester Stallone e Dolph Lundgren pubblicato su Instagram dal mitico Sly.

I tre attori insieme hanno recitato nella trilogia de I Mercenari, e ora divertono il web con un video divertente in cui Schwarzy e Stallone si prendono in giro l'uno con l'altro.

La clip è stata vista oltre 2 milioni di persone sul social, un divertente contenuto in cui gli attori scherzano sulla loro età, come sentiamo dalle parole di Sylvester Stallone: "Uomini che si rifiutano di crescere. Stiamo invecchiando male!!!"

Arnold Schwarzenegger risponde alla provocazione dell'amico, giocando sul fatto che è solo invidioso di come lui e Dolph Lundgren siano invecchiati meglio di lui: "Sly pensa che la sua mano sia meglio della mia faccia. Ma guardate quanto sono bello! Guardate Dolph, guardate quant'è bello. Sly non riesce ad accettare il fatto che è circondato da ragazzi così belli. Stiamo invecchiando molto bene ragazzi"

Chissà se questo video è l'indizio per una prossima reunion dei Mercenari, elemento da non sottovalutare visto che Sylvester Stallone ha recentemente annunciato on line che potrebbero tornare molto presto. Staremo a vedere!