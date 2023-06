Sylvester Stallone: 'Arnold Schwarzenegger era superiore, aveva il corpo e aveva la forza'

Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger sono stati tra i più grandi protagonisti, se non i più grandi, del genere action negli anni '80 e '90. In una recente intervista contenuta nel documentario Arnold, uscito da pochi giorni su Netflix, Stallone ha voluto riconoscere la "superiorità" del suo collega nonché grande amico nella vita reale.

"Gli anni '80 sono stati un periodo molto interessante perché la star definitiva degli action movies non si era ancora trovata. Fino a quel momento gli action erano più sullo stile di Bullitt o The French Connection, dei grandi inseguimenti automobolistici. Poi tutto è cambiato perchè è stata resa necessaria una certa presenza scenica e il fisico era importante" ha raccontato l'attore. "Il dialogo non era importante e io l'ho vista come una grande opportunità perché non c'era nessuno che lo stesse facendo se non quel tizio austriaco che non ha bisogno di parlare molto. Arnold era superiore in tutto. Aveva il corpo, aveva la forza, aveva tutte le risposte. Questo era il suo personaggio".

Rocky: a Sylvester Stallone furono offerti 265 mila dollari per non recitare nel film

Stallone e Schwarzenegger sono diventati grandi amici nel corso degli anni lavorando assieme al celebre franchise The Expendables (I Mercenari). I primi tre capitoli della saga hanno incassato 809 milioni di dollari al box-office mondiale, ma è il secondo quello più redditizio fino a ora: 315 milioni di dollari. Arnold Schwarzenegger ha però confermato che non tornerà nel quarto capitolo: "Ho parlato con Stallone e gli ho detto che ho chiuso. Ormai quello che dovevo fare l'ho fatto" ha dichiarato ai microfoni di Parade. "E lui è stato molto comprensivo, non ha voluto insistere".

I Mercenari 4, il ritorno in pompa magna di Stallone

Nel cast de I mercenari 4 ci saranno ancora una volta Sylvester Stallone, questa volta in un ruolo ridotto rispetto al passato, e Jason Statham. Confermato anche il ritorno di Dolph Lundgren e Randy Couture. Tra i nuovi arrivi Curtis "50 Cent" Jackson e Megan Fox in ruoli ancora misteriosi.

I Mercenari 4, distribuito da Vertice360, arriverà nei cinema italiani il 21 settembre.