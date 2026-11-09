Sylvester Stallone vuole Andrew Garfield come villain di Tulsa King: "Sarebbe tutto diverso"

La star di Rocky ha raccontato di aver trovato un'intesa inaspettata con l'attore britannico e vorrebbe coinvolgerlo nella serie Paramount+. La sua idea? Affidargli il ruolo di un antagonista intelligente, magari persino guidato dall'intelligenza artificiale, capace di mettere in difficoltà Dwight Manfredi.

Sylvester Stallone ha già in mente un possibile avversario per Dwight Manfredi. E il nome è decisamente inatteso: Andrew Garfield. L'attore e regista, protagonista di Rocky e interprete del boss mafioso nella serie Tulsa King, vorrebbe infatti coinvolgere il collega britannico nella produzione Paramount+ per affidargli il ruolo di un nuovo antagonista. Un'idea nata da un incontro recente, durante il quale i due avrebbero scoperto un'intesa che Stallone stesso non si aspettava.

Stallone e Garfield, un'intesa nata a sorpresa

Durante un'intervista al podcast The Rest Is Entertainment, Sylvester Stallone ha raccontato di aver incontrato Andrew Garfield e di essere rimasto piacevolmente sorpreso dal rapporto instaurato con lui. La conversazione è partita da una riflessione sulla natura spesso solitaria degli attori, che non sempre riescono a entrare in sintonia con i colleghi, ma che in determinate circostanze possono trovare un terreno comune. "Ci sono attori che spesso tendono a essere distaccati. È semplicemente nella loro natura essere creature solitarie, di solito. Ma quando si ritrovano tra loro, possono succedere delle cose", ha spiegato Stallone, prima di raccontare il suo incontro con Garfield: "Ero con Andrew Garfield ieri sera. Non avrei mai pensato che saremmo entrati in sintonia, mai".

Tulsa King: Sylvester Stallone sul set

La sorpresa si è trasformata rapidamente in un'idea per il futuro di Tulsa King. Stallone ha infatti dichiarato: "Ho pensato: sarebbe fantastico averlo come villain nella serie, perché creerebbe una dinamica completamente diversa".

La proposta dell'attore non riguarda un classico criminale pronto a sfidare Dwight Manfredi sul terreno della forza o della violenza. Stallone immagina per Garfield un antagonista molto più cerebrale, potenzialmente legato all'intelligenza artificiale, contro il quale il protagonista potrebbe trovarsi completamente impreparato. "Invece del solito villain enorme e imponente, magari potrebbe essere qualcuno di riflessivo. Forse guidato dall'intelligenza artificiale. Qualcosa che non saprei nemmeno come fermare", ha raccontato.

Una prospettiva che potrebbe cambiare sensibilmente il tipo di confronto raccontato dalla serie. Dwight, interpretato da Stallone, è un ex boss della mafia newyorkese trasferito a Tulsa dopo aver trascorso 25 anni in prigione. Il suo mondo è quello delle organizzazioni criminali, delle alleanze e degli scontri di potere: un avversario capace di agire attraverso la tecnologia e strategie imprevedibili rappresenterebbe una sfida differente rispetto ai nemici incontrati finora.

Per il momento, va precisato, si tratta soltanto di un desiderio espresso da Sylvester Stallone. Non è stato annunciato alcun coinvolgimento ufficiale di Garfield nella serie.

L'incontro al Graham Norton Show e la storia della tigre bianca

I due attori si sono ritrovati recentemente anche sul divano del Graham Norton Show, dove Stallone stava promuovendo Tulsa King e Garfield il dramma storico d'azione The Uprising. Durante la conversazione è emerso anche un curioso aneddoto legato a Roy Horn, il celebre illusionista del duo Siegfried & Roy, che Garfield interpreterà in una prossima produzione Apple TV+.

Tulsa King: un primo piano di Sylvester Stallone

Quando Garfield ha chiesto a Stallone se conoscesse Horn, l'attore ha confermato di averlo incontrato molti anni prima, poco dopo aver terminato le riprese di Rocky II. Invitato a visitare il suo appartamento tra uno spettacolo e l'altro, Stallone si era ritrovato protagonista di una scena decisamente insolita. "Mi dissero: "Vieni nell'appartamento". Era tra uno spettacolo e l'altro, così accettai. A un certo punto uscii e chiesi: "Scusate, dov'è il bagno?". Mi risposero: "Certo, attraversa la camera da letto". Entrai e mi ritrovai davanti una dannata tigre bianca", ha ricordato.

Nel corso della stessa intervista si è parlato anche degli inizi della carriera di Stallone e delle difficoltà di affermarsi a Hollywood superata una certa età. Garfield gli ha chiesto quanti anni avesse quando arrivò il successo, e la risposta è stata piuttosto significativa: "Ne avevo 29 e tre quarti. Ero proprio sul punto di svolta".

Un racconto che ha offerto ai due l'occasione di conoscersi meglio. E che, almeno nelle intenzioni di Stallone, potrebbe trasformarsi in una collaborazione televisiva decisamente particolare.