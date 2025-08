Pamela Anderson: "Sylvester Stallone mi ha offerto una Porsche per essere la sua ragazza n.1"

La memoria di Pamela Anderson non vacilla. E, a quanto pare, neanche la sua lingua. Ospite del talk show Watch What Happens Live, l'attrice ha rilanciato una dichiarazione già controversa contenuta nel suo documentario: Sylvester Stallone le avrebbe offerto lusso e privilegi in cambio di un'esclusiva sentimentale. Ma la risposta di lui - come già accaduto - è gelo.

Una Porsche per il cuore? Pamela Anderson rilancia

Certe storie, anche se negate, tornano a galla come bottiglie lasciate alla deriva. Così è stato per l'aneddoto raccontato da Pamela Anderson nel suo documentario Pamela, a Love Story, in cui affermava che Sylvester Stallone le avrebbe offerto un condominio e una Porsche per diventare la sua "ragazza numero uno".

Uno scatto con Pamela Anderson

A distanza di tempo e dopo la smentita ufficiale da parte dell'attore, l'ex bagnina di Baywatch ha ribadito tutto in diretta tv, ospite di Andy Cohen su Watch What Happens Live. Alla domanda se Stallone avesse davvero negato, la sua risposta è stata tanto ironica quanto decisa: "Beh, come si fa a inventarsi una cosa del genere? Capisci? Era davvero troppo specifica".

Il conduttore ha colto l'occasione per scherzare: "Forse con una Shelby Cobra l'avresti considerato?", al che Pamela ha sorriso, per poi rispondere con un deciso: "No, no, no, no, no." Un gioco di battute che però non attenua la serietà della questione: il ricordo di lei è netto e personale. "Mi ricordo che una volta parlai con Sylvester Stallone e mi offrì un condominio e una Porsche per essere la sua ragazza numero uno. E io gli dissi: 'Questo significa che c'è una numero due?. E lui rispose: 'È la migliore offerta che riceverai, tesoro. Sei a Hollywood adesso'." Concludeva così, nel documentario: "Io volevo davvero essere innamorata. Non accettavo niente di meno."

Smentite e (nuovi) flirt hollywoodiani

Dal canto suo, Stallone ha sempre respinto con fermezza questa narrazione. Il suo portavoce, in una nota inviata a People, aveva definito le dichiarazioni dell'attrice "false e inventate", aggiungendo: "Il signor Stallone conferma di non aver mai pronunciato nessuna parte di quelle affermazioni." Un no secco, senza mezzi termini.

Un primo piano di Pamela Anderson

Ma se il passato è burrascoso, il presente sembra riservare sorrisi: Pamela, oggi 58enne, è apparsa molto complice proprio accanto al suo co-protagonista in Una pallottola spuntata, Liam Neeson, in quello che le fonti vicine alla produzione definiscono "un nascente flirt agli inizi, sincero, e con segnali di evidente infatuazione reciproca."

Lo stesso Andy Cohen ha scherzato in diretta, evitando di porre la domanda diretta ma lasciando intendere: "La domanda che non farò stasera è cosa sta succedendo tra voi due. Però, da vecchio amico di Liam, ti dico che tutti i tuoi amici stanno facendo il tifo per questa coppia, come direbbero i giovani."

Tra Porsche offerte e passioni vere, Pamela Anderson sembra ancora una volta al centro di un copione perfettamente hollywoodiano: metà soap, metà satira, completamente sotto i riflettori.